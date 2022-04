Facebook nie wie ile danych zbiera o użytkownikach i co się z nimi dzieje

„Wylej butelkę atramentu do jeziora, niech popłynie, gdzie tylko chce. Teraz spróbuj ponownie zebrać atrament do butelki”. W taki sposób inżynierowie Facebooka opisali ich podejście do danych zbieranych o użytkownikach i wyzwaniu, jakie ich czeka, aby ponownie odzyskać kontrolę nad tymi danymi. Dokument, w którym inżynierowie mówią o „tsunami regulacji dotyczących prywatności”, które nawiedziło Facebooka, opublikował portal Motherboard.

Facebook spotkał się z ostrymi wymaganiami dotyczącymi uporządkowania prywatnych danych użytkowników. Wymagania stawiane są przez regulatorów rządowych na całym świecie: Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Indie, itd.

Ocean danych, które płyną, gdzie chcą

Z opublikowanego dokumentu można się dowiedzieć, że Facebook nie ma pojęcia jak przywrócić kontrolę nad danymi, bo sam nie wie, ile danych zbiera, gdzie one trafiają, jak są wykorzystywane przez własne i zewnętrzne systemy.

Według przedstawiciela Facebooka, który odpowiedział na pytania portalu Vice, dokument, który wyciekł z firmy, nie przedstawia całości obrazu procesów, które zachodzą wewnątrz Facebooka i na jego podstawie nie można wyciągać wniosków.

Portal Vice dotarł także do jednego z byłych inżynierów Facebooka, który ocenił dokument, jako wiarygodny. W rozmowie z portalem inżynier powiedział, że Facebook mniej więcej wie ile bitów danych ma w swoich centrach danych, ale jeśli chodzi o to, co się z tymi danymi dzieje to jest to kompletny pier***nik.

