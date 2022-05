10 firm, w których Polakom pracuje się najlepiej. Biedronka wysoko, ale zwycięzca zaskakuje

Przez kilka ostatnich tygodni poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, w jakich firmach Polakom pracuje się najlepiej. Czy w takich, które dają najwięcej zarobić, ale pracę można tam stracić z zaskoczenia. Czy w takich, u których standardem jest umowa o pracę dla każdego pracownika i gwarancja stałych podwyżek.

Przepytaliśmy ponad pół tysiąca największych przedsiębiorstw działających w kraju, jakie warunki zatrudnienia oferują swoim pracownikom. Pytaliśmy o to, czy zatrudniają ich na śmieciówce, czy na etacie? Czy ostatnio przeprowadzili zwolnienia grupowe, czy je może planują? Czy w ostatnim roku dawali podwyżki i ile średnio wynosiły? Ile osób w ostatnich miesiącach zwolniły, a ile zatrudniły.

Czytaj też:

Płaca minimalna w 2023 r. Minister przekazała dobre wieści dla pracowników

Zwycięskie Morliny

Zwycięzca może zaskakiwać, bo firmą, która najbardziej dba o swoich ludzi nie jest żaden gigant IT, koncern motoryzacyjny czy spółka skarbu państwa, tylko producent kiełbas i wędlin. Firma Smithfield Polska od znanych marek Krakus czy Morliny. Zatrudnia w sumie 11501 osób i każdy z nich jest zatrudniony na umowie o pracę. W zeszłym roku firma zatrudniła dodatkowo ponad 3,3 tys. ludzi. Dawała regularne podwyżki, bo płace rosły tam w zeszłym roku średnio o 7,3 proc., nie uwzględniając premii i awansów. W dodatku Smithfield mocno stawia na Ukraińców. Tylko w marcu, czyli tuż po wybuchu wojny, koncern przyjął dodatkowo 92 pracowników z ukraińskim paszportem. W całej grupie już co piąty pracownik to Ukrainiec. Prawie pół tysiąca z nich zajmuje wykwalifikowane stanowiska.

Nie jest tak, że najważniejsze funkcje sprawują tam Polacy. 62 Ukraińców w Smithfield zajmuje stanowiska menadżerskie i nadzorcze.

50 milionów od Biedronki

Na drugim miejscu uplasowała się Biedronka. Na koniec lutego tego roku sieć zatrudniała prawie 85 tys. ludzi. 77 tys. z nich pracuje na umowie o pracę. Biedronka nie przeprowadzała zwolnień grupowych, ani ich nie planuje. Nie dokonywała cięć płac, a w styczniu tego roku 58 tys. pracowników dostało po 200 zł miesięcznej podwyżki. W 2021 r. sieć zwolniła 18,3 tys. ludzi, ale zatrudniła ponad 21 tys. nowych pracowników.

Biedronka mocno zaangażowała się również w pomoc Ukrainie, przeznaczając na ten cel w sumie 50 mln zł. Miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie zatrudnienie znalazło tam ponad 100 Ukraińców.

Paczki od Aldi

Wysoko, bo na czwartym miejscu uplasował się duży konkurent Biedronki, czyli niemiecka sieć marketów Aldi. Tam 99 proc. z ponad 3,7 tys. pracowników ma etat. Firma mocno wyszła naprzeciw tym, którzy chcieli do siebie przyjąć uchodźców. Pracownik zgłaszający chęć zakwaterowania Ukraińców u siebie w mieszkaniu dostawał od firmy dwa dodatkowe i płatne wolne dni od pracy na czas zorganizowania pobytu i formalności. Dostawał również paczkę na przyjazd rodziny, wsparcie w znalezieniu pracy, pomoc tłumacza czy prawnika w kwestii w legalizacji pobytu. Jednak w Aldi Ukraińców pracuje niewielu. W sumie 42 osoby, a po wybuchu wojny firma nie przyjęła nowych pracowników z ukraińskim obywatelstwem.

Czytaj też:

Wiadomo, ilu Ukraińców znalazło pracę w Polsce. Minister Maląg podała dane

Etat na 100 proc.

Z firm z pierwszej dziesiątki na wyróżnienie zasługują na pewno LPP od znanych marek odzieżowych Reserved czy House, ubezpieczyciel Ergo Hestia, telekom T-Mobile, grupa PZU czy dystrybutor części samochodowych Intercars. Tam, podobnie jak u zwycięzcy zestawienia, czyli Smithfield Polska, 100 proc. pracowników jest zatrudnionych na etacie. Najmniej zwalniała, a najwięcej zatrudniała Ergo Hestia, bo choć ubezpieczyciel w zeszłym roku pożegnał się z 9 pracownikami, to przyjął do pracy aż 419 nowych osób.

W sumie wszystkie firmy z rankingu 50 najlepszych polskich pracodawców zatrudniają ponad 277 tys. ludzi. Cały ranking jest dostępny tutaj. Poniżej finałowa dziesiątka.

Czytaj też:

50 najlepszych polskich pracodawców. Oto firmy, w których Polakom pracuje się najlepiej

10 najlepszych polskich pracodawców