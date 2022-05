GO Sport ominie polskie sankcje. Z pomocą przyszedł... UOKiK

Spółka GO Sport została 26 kwietnia wpisana na polską listę sankcji, które ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znalazło się na niej 50 podmiotów z Rosji i Białorusi – 15 osób i 35 firm. Mariusz Kamiński poinformował, że celem sankcji jest uderzenie w rosyjską gospodarkę i ograniczenie możliwości Rosji w wojnie na Ukrainie. Szef MSWiA nie wykluczył, że polska lista sankcyjna będzie w przyszłości rozszerzona.

UOKiK zgadza się na sprzedaż GO Sport

„Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką GO Sport Polska” – czytamy w komunikacie UOKiK. Oznacza, to, że prawdopodobnie w najbliższych dniach dojdzie do podpisania umowy o sprzedaży spółki. Nie będzie ona już w rękach rosyjskiego właściciela. „Przedsiębiorcy zajmują się detaliczną sprzedażą sprzętu sportowego. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji” – czytamy także.

UOKiK przypadkiem pomógł GO sportowi?

Trudno jednak nie zauważyć, że decyzja UOKiK prawdopodobnie pomoże popularnej sieci sklepów sportowych uniknąć sankcji, które zostały nałożone przez MSWiA. Skoro nie będzie należała ona do rosyjskiego właściciela, to nie będzie też podstaw, aby dalej była objęta zakazem działania w Polsce.

„Jedynym kryterium, jakie bada Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawie kontroli koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. Kwestia sankcji nałożonych na GO Sport Polska nie była zatem brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj też:

Wiceszef MSWiA pytany o gminy, które zostały bez gazu. „Nie da się wszystkiego zwalać na opozycję”