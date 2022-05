Uber stracił kilka miliardów dolarów przez nietrafione zakupy

Uber zanotował 5,9 mld dol. straty. To w głównej mierze wynik spadków wartości firm, których udziały posiada Uber: chińskiej Didi Chuxing i wschodnioazjatyckiej Grab. Notowania obu spółek gwałtownie spadły po tym, jak weszły one na nowojorską giełdę w zeszłym roku. Pomimo zanotowanych strat, szef Ubera Dara Khosrowshahi jest zadowolony z tempa, w jakim firma podnosi się po spowolnieniu, które nastąpiło w czasie pandemii.

Uber realizuje coraz więcej przejazdów

Pasażerowie chętnie wrócili do zamawiania przejazdów przez aplikacje. W trzech pierwszy miesiącach roku odbyli o 18 proc. kursów więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Dzięki temu przychody firmy wzrosły o 136 proc. Gdyby nie straty, do których przyczyniła się topniejąca wartość Didi i Grab, byłyby powody wyłącznie do świętowania.

Dyrektor finansowy Nelson Chai zapewnił jednak, że Uber ma wystarczająco dużo gotówki, aby powstrzymać się przed gwałtownymi ruchami. Nie ma potrzeby sprzedaży przynoszących straty udziałów, lecz firma może poczekać na lepszy czas, by się ich pozbyć.

