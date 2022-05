Gucci z zaskakującą decyzją. Niektóre amerykańskie sklepy przyjmą inną walutę niż dolary

Usługa płacenia przy użyciu kryptowalut będzie dostępna w wybranych flagowych sklepach Gucci do końca miesiąca. Oprócz „uznanych” kryptowalut, jak Bitcoin, Ethereum, czy Litecoin Gucci przyjmie też „memowe” krytptowaluty, jak Dogecoin czy Shiba Inu.

Klienci, którzy będą chcieli kupić odzież lub akcesoria Gucci kryptowalutami otrzymają drogą mailową kod QR, dzięki któremu będą mogli dokonać płatności, wykorzystując do tego portfel kryptowalutowy.

Gucci przyjmie kryptowaluty we wszystkich sklepach

Marka Gucci poinformowała, że docelowo chce wprowadzić możliwość płatnością kryptowalutami we wszystkich sklepach w Ameryce Północnej.

Jest to kolejna duża, międzynarodowa marka, która zdecydowała się na rozliczenia w kryptowalutach, co jest kolejnym krokiem do szerokiego przyjęcia tej formy płatności przez ogół społeczeństwa. Wcześniej na podobny ruch zdecydowały się m.in. Microsoft, AT&T, Starbucks czy Tesla.

Chociaż krytpwaluty mają wielu zwolenników, także w świecie firm technologicznych (np. Elon Musk czy Jack Dorsey, twórca Twittera), to nadal nie są uznawane przez kraje i większość banków. Na razie tylko dwa państwa, Salwador i Republika Środkowej Afryki, przyjęła Bitcoina jako oficjalną walutę.

Kryptowaluty podatne są także na oszustwa, a także spotykają się z krytyką, że są niezwykle energochłonne, co jest istotne w dobie walki z kryzysem klimatycznym.

