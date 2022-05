Poszerzenie A2 Łódź–Warszawa: GDDKiA przedstawiła propozycję

GDDKiA przeanalizowała korzyści i ryzyka związane z wybudowaniem dodatkowych pasów na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą w metodzie „Projektuj i buduj”, która najczęściej jest stosowana przez drogowców. Dyrekcja postanowiła tym razem skorzystać jednak z metody tradycyjnej, gdyż ma nadzieję, że to pozwoli ograniczyć ryzyko związane z cenami materiałów i usług.

Kierowcy mają jak najmniej odczuwać konsekwencje trwającej budowy

„Realizacja inwestycji w systemie tradycyjnym zagwarantuje nam zarówno spójność rozwiązań projektowych, jak i optymalne przygotowanie się do podziału inwestycji na odcinki realizacyjne” – czytamy w komunikacie GDDKiA. Dyrekcja ma też przekonanie, że na systemie tradycyjnym skorzystają także wykonawcy, którzy przed złożeniem oferty będą mogli lepiej rozeznać się co do poziomu cen materiałów i usług oraz ewentualne ryzyka.

Poszerzanie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą ma być jak najmniej odczuwalne przez kierowców, więc przez cały czas możliwy będzie przejazd samochodów. GDDKiA informuje, że będzie to pierwszy, na taką skalę, tego rodzaju projekt realizowanym pod ruchem. Co się zmieni? „W miejscu szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km, dobudujemy dodatkowe pasy ruchu. Przeprowadzone konsultacje rynkowe na etapie opracowywania dokumentów do planowanych zamówień, pozwolą nam jak najlepiej przygotować się do przetargu. Wszystko po to, aby czas realizacji inwestycji, dobór rozwiązań oraz również sama realizacja przebiegły jak najsprawniej” – informuje Dyrekcja.

W wakacje ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego. Wybrany wykonawca opracuje dokumentację, uzyska niezbędne zgody oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Później zostanie wyłoniony wykonawca rozbudowy autostrady A2.

