Zmiany na Netlfix w 2022. Nie wszystkim się spodobają

Po ostatnim raporcie kwartalnym Netfliksa, który pokazał, że platforma zanotowała dramatycznie mniejszy wzrost, niż było to planowane, szefostwo zapowiedziało pewne zmiany, które nie wszystkim mogą się spodobać.

Zmiany mają przede wszystkim obejmować wprowadzenie nowego abonamentu z reklamami. Nie oznacza to, że wszyscy użytkownicy Netfliksa będą zmuszeni do oglądania reklam. Będzie to tańsza oferta dla tych, którym reklamy nie przeszkadzają.

Drugą zmianą ma być zakończenie praktyki dzielenia kont. Powszechnym sposobem na obniżenie rachunku za abonament Netfliksa jest zrzucenie się na niego przez kilka osób. Chociaż na początku swojej działalności Netflix sam polecał taką metodę, to teraz chce z nią skończyć.

Zmiany na Netfliksie są zaplanowane na ostatni kwartał 2022 roku.

Pod koniec 2021 roku Netflix miał 214 milionów użytkowników na całym świecie. W ostatnich latach platforma zaczęła mieć dużą konkurencję ze strony takich graczy jak HBO (HBO MAX), Disney (Disney Plus) czy Apple (Apple TV).

W przypadku Disney’a problem Netfliksa polega nie tylko na tym, że to kolejny konkurent, ale także na tym, że Disney wycofał z Netfliksa wszystkie filmy, do których ma prawa. Jest to m.in. cała seria filmów ze Studia Marvel.

Pomimo rosnącej konkurencji Netflix nadal jest najpopularniejszym serwisem VOD na świecie i ma 37,6 proc. rynku pod względem czasu spędzonego przez użytkowników. Na drugim miejscu znajduje się serwis Hulu, który nie jest oficjalnie dostępny w Polsce. Na trzecim miejscu jest Amazon Prime Video, a na czwartym Disney Plus.

Czytaj też:

Multum nowości od Netflix w tym tygodniu. Co obejrzymy?