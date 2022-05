Matka oskarża TikToka o śmierć córki przez wyzwanie

Matka 10-letniej Nylah ze stanu Pensylwania zdecydowała się pozwać aplikację społecznościową TikTok oraz jej właściciela chińską firmę ByteDance, po tym jak jej córka zmarła w 2021 roku. Matka oskarża aplikację i firmę, że jej córka zmarła po tym, jak algorytm TikToka wypromował tzw. wyzwanie polegające na wstrzymywaniu oddechu lub podduszanie się aż do utraty świadomości.

TikTok pozwany za śmierć 10-latki

W pozwie prawnicy matki argumentują, że wspomniane wyzwanie zostało zarekomendowane dziewczynce, po tym jak algorytm „stwierdził”, że wyzwanie będzie interesujące dla 10-latki i jest ona odpowiednim odbiorcą.

Rzecznik Tiktoka w oświadczeniu przesłanym portalowi Gizmodo argumentuje, że wspomniane wyzwanie istniało na długo, zanim TikTok zaczął w ogóle działać, i że użytkownicy dowiadują się o nim spoza aplikacji. Rzecznik argumentuje także, że wyzwanie to nigdy nie było trendem na TikToku, i że wszelkie tego typu wideo są natychmiast usuwane.

Prawnicy matki stwierdzili podczas konferencji prasowej, że TikTok po tym, jak dowiedział się o wyzwaniu, zasugerował je dziesięciolatce. Pozew opisuje także algorytm aplikacji jako dążący do maksymalnego zaangażowania i uzależnienia oraz zachęca dzieci do częstego powracania do aplikacji.

Jest to kolejny pozew zarzucający TikTokowi promowanie niebezpiecznych treści dzieciom. W marcu kilkoro stanowych prawników wszczęło postępowanie, które miało sprawdzić, czy TikTok stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków.

TikTok jest najszybciej rosnącą aplikacją społecznościową używaną głównie przez młode osoby. Chociaż jest dozwolona dla osób od 12 roku życia, a osoby poniżej 18 roku mają ograniczone możliwości, to reguły te mogą być obchodzone. Według TikToka aplikacja ma na całym świecie 1 miliard użytkowników.