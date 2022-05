Pizza Hut i KFC nie spieszą się z opuszczeniem Rosji. Decyzja zapadła w marcu, a efektów nie widać

KFC otwarcie krytykowało McDonald's za opieszałość o opuszczeniu rosyjskiego rynku. Teraz okazuje się, że Amrest, czyli właściciel KFC, Pizza Hut, czy Starbucksa, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że wycofa się z tego rynku, jednak również się z tym procesem nie spieszy.

Amrest jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale siedziba firmy znajduje się w Hiszpanii. Najbardziej znane marki należące do firmy, to KFC, Pizza Hut i Starbucks. Jeszcze w marcu, czyli niecały miesiąc po rosyjskiej inwazji, spółka zdecydowała, że zamierza zawiesić działanie swoich sieci na terenie Rosji. Decyzja została podjęta dużo szybciej, niż zrobiła to konkurencja, która działa głównie na zasadach franczyzy. Mechanizm ten okazał się być ogromnym problemem dla McDonald's, który nie mógł nakazać firmom, które świadczą w jego imieniu usługi, aby przerwały działanie.

Amrest pospieszył się z deklaracjami

Okazuje się, że Amrest może mieć niemal identyczny problem, co jego największy konkurent. Mimo pierwotnej deklaracji, proces wychodzenia z Rosji dopiero się rozpoczął i jest na etapie wczesnych negocjacji z rosyjskimi właścicielami marek. Okazało się bowiem, że również KFC i Pizza Hut są w Rosji obecne dzięki spółkom, którymi zarządzają Rosjanie, a ci wcale nie chcą zawieszać działalności. Efekt jest taki, że marcowa deklaracja nadal nie weszła w życie i restauracje należące do Amrest nadal w Rosji działają.

Umowa na obsługę restauracji sieci Pizza Hut i KFC wygasa rosyjskim operatorom z końcem 2022 roku. Można więc zakładać, że jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to Rosjanie nie mają co liczyć na przedłużenie umowy.

Czytaj też:

Rośnie presja na Coca-Colę i McDonalda za to, że nadal działają w Rosji