Reebok gotów całkowicie wycofać się z Rosji. Trwają rozmowy

Amerykańska firma Reebok w marcu zawiesiła, jak kilkaset innych zachodnich firm, działanie wszystkich sklepów w Rosji i zamroziła działania w tym kraju. Rosyjski dziennik Kommersant donosi, że producent zawarł już umowę z tureckim FLO Magazacilik dotyczącą sprzedaży ponad stu sklepów.

Za wcześnie na mówienie o porozumieniu

Reebok nie zabiera głosu, artykuł skomentował natomiast prezes FLO Mehmet Ziylan. Jak informuje Reuters, przyznał on, że rozmowy w sprawie odkupienia sklepów trwają, ale nie zostały podjęte żadne ostateczne decyzje. FLO Magazacilik nie posiada własnych sklepów w Rosji, prowadzi jedynie handel hurtowy. Przejęcie sklepów położonych w centrach największych miast to nie lada gratka, tym bardziej że nie wiadomo przecież, czy w najbliższych miesiącach pojawi się klimat, by zachodnie marki odmroziły swoją aktywność w Rosji. W tej sytuacji można agresywnie negocjować warunki przejęcia.

A o jakich pieniądzach może być mowa? Kommersant przywołał słowa analityka, który szacuje, że transakcja może być warta nawet 1,5 mld rubli, czyli równowartość 24,8 mln dolarów.

McDonald’s wycofuje się z Rosji

Decyzję o całkowitym wycofaniu się z Rosji zakomunikował McDonald’s. Tu piszemy o porozumieniu w sprawie sprzedaży udziałów w rosyjskiej spółce zarządzającej restauracjami.

Od kilku tygodni wszystkie lokale są zamknięte, a koncern nie chce dłużej czekać na rozwój wydarzeń i sprzedaje wszystkie restauracje, które w Rosji obsługiwane były przez specjalnie założoną w tym celu spółkę, w której udziały mieli Rosjanie. Do tej pory McDonald’s zatrudniał w Rosji 62 tys. pracowników i jak informują media, trwają rozmowy o ich dalszym zatrudnieniu. Koncern chciałby, aby nowy właściciel zapewnił im zatrudnienie.

