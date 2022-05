Ukraina ściągnęła pierwszy podatek od strony pornograficznej

To pierwszy podatek wpłacony do budżetu Ukrainy z tytułu tzw. podatku Google. Strona OnlyFans zapłaciła Ukrainie 305 tys. dolarów.

OnlyFans opodatkowane przez Ukrainę

Ukraiński „podatek Google” to nowy przepis wprowadzony przez władze Ukrainy obligujące zagraniczne platformy internetowe do płacenia podatku za pieniądze zarobione na działalności w Ukrainie. Szef komisji podatkowej Rady Najwyższej Ukrainy poinformował na Telegramie, że teraz oczekuje na kolejne wpłaty podatkowe.

OnlyFans to strona, na której zwykli użytkownicy (głównie użytkowniczki) publikują treści erotyczne i pornograficzne, które inni mogą oglądać po wykupieniu miesięcznej subskrypcji do danego użytkownika (w kwocie od 5 do 50 dolarów miesięcznie). Strona OnlyFans przekazuje 80 proc. wpływów twórcom treści, a 20 proc. zatrzymuje dla siebie.

Podatek nakładany na gigantów internetowych próbują wprowadzać różne kraje. Polska chciała wprowadzić podatek cyfrowy od 2020 roku, jednak po wizycie w Polsce wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike’a Pence’a w 2019, prace zostały odsunięte i do tej pory podatek nie został wprowadzony w życie.

Jesienią 2021 roku 136 państw zawarło umowę w sprawie podatku cyfrowego, w ramach którego internetowi giganci zostaną objęci minimalną stawką podatkową w wysokości 15 proc. dochodów. Podatki na podstawie porozumienia mają wejść w życie w 2023 lub 2024 roku.

Obecnie Google i Facebook (w których głównie byłby wymierzony podatek cyfrowy) płacą w Polsce podatki od zysków z reklam, jednak zdaniem ekspertów są one za niskie. Np. w 2019 roku Google zapłaciło w Polsce 13,6 mln zł podatku, a Facebook 3,2 mln złotych. Według dokumentu, który powstał w ramach prac nad polskim podatkiem cyfrowym wpływy z podatku nałożonego na przedsiębiorstwa cyfrowe miały w 2020 roku wynieść 217 mln złotych.

Czytaj też:

Czego Rosjanie mogą dowiedzieć się z Google