Nieoficjalnie: Carrefour Polska sprzedany. Francuzi tną koszty na całym świecie

Od kilku lat francuska sieć Carrefour radzi sobie gorzej właściwie we wszystkich krajach, w których jest obecna. Winić można za to zmieniające się zwyczaje konsumenckie: klienci coraz rzadziej odwiedzają hipermarkety czy nawet supermarkety na rzecz osiedlowych dyskontów. Serwis dlanandlu.pl informuje, że w ostatnim czasie Carrefour zamknął swoje sklepy na Słowacji, a we Włoszech walczy o rentowność. Jest gotów zamknąć 106 z 1450 działających tam placówek.

Carrefour. Decyzja o sprzedaży podjęta w 2021 roku

Na koniec zeszłego roku sieć prowadziła w naszym kraju 955 sklepów (z których większość to nieduże sklepy typu convenience). W 2022 rok weszła z 935 sklepami. Wprawdzie pierwsze trzy miesiące tego roku przyniosły polskiemu oddziałowi wzrost sprzedaży o 9 proc., ale nie wpłynęło to na podjętą już wcześniej decyzję o jego sprzedaży. O tym, że francuska centrala będzie szukała nabywców na dwa oddziały – w Polsce i na Tajwanie – branżowe media z Francji doniosły w połowie 2021 roku.

Czy rzeczywiście udało się dojść do porozumienia z Mid Europa Partners, istniejącym od 1999 roku funduszem private equity, który zarządza spółkami w Europie Centralnej i Wschodniej? Przez kilka lat dundusz był właścicielem sieci Żabka (sprzedał swoje udziały w 2017 roku), obecnie w jego portfelu znajdują się m.in. Hortex i Allegro. Żadna ze stron nie potwierdziła ustaleń serwisu dlahandlu.pl, a biuro prasowe Carrefour wręcz zdementowało te rewelacje, niemniej dziennikarze zapewniają, że potwierdzili informację w czterech źródłach.

Czytaj też:

Koniec Tesco w Polsce. 7 tys. pracowników przeniesionych do nowej firmy