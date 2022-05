TAURON sfinansuje Zielone Laboratoria. Oto lista laureatów

- Wiedza jest solidnym fundamentem pod budowę nowoczesnego społeczeństwa, dlatego TAURON chce wspierać szkoły. Bardzo nas cieszy olbrzymie zainteresowanie programem. Zdumiewa różnorodność pomysłów, kreatywność uczniów i fachowość nauczycieli. Do konkursu zgłosiły się szkoły z gmin, małych i dużych miast - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes TAURON Polska Energia. – W proces edukacyjny włączają się także nasze spółki i wielu naszych pracowników, to przejaw odpowiedzialności firmy za region, w którym działamy. Miłością do energetyki chcemy zarazić najmłodszych, liczymy że wielu z nich będzie chciało realizować swoje marzenia pracując w Grupie TAURON – mówi prezes Szczeszek.

Aplikacje konkursowe zostały nadesłane ze 140 szkół. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, było ich aż 68, z województwa dolnośląskiego zostało nadesłanych 35 aplikacji, z województwa małopolskiego 30, zaś z województwa opolskiego trafiło 7 zgłoszeń.

Oto lista wybranych szkół:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu



Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach będącej częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14



- Wygrana w konkursie Zielone Laboratoria TAURONA pozwoli naszej szkole wypełnić technologiczną lukę. Nasza szkoła mieści się na Śląsku, jesteśmy Ślązakami – nasi górnicy kopią głęboko, lecz nasi uczniowie patrzą na świat szeroko, szukają nowych, lepszych rozwiązań, chcą wpływać na zmieniający się świat. Wsparcie TAURONA to bezcenna inwestycja w edukację naszych dzieciaków, dzięki której zasilą w przyszłości grono studentów Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego lub innej uczelni w Polsce lub na świecie. Zmieniający się świat potrzebuje kreatywnych i pełnych zapału młodych ludzi, a dzięki Dobrej Energii TAURONA będziemy mogli ten zapał metodycznie rozwijać – wyjaśnia Dagmara Knapik ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Gliwic.

Pracownie w zwycięskich szkołach będą powstawać w czasie wakacji. Otwarcie nowych laboratoriów nastąpi we wrześniu br.

Nagrodzone projekty przedstawiają konkretne potrzeby szkół i możliwość ich zaspokojenia. Analiza wszystkich zgłoszeń pokazuje, że uczniowie bardzo poważnie podchodzą do nauki przedmiotów przyrodniczych i informatycznych. Widać, że wielu z nich dostrzega, że fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka mogą być kluczem do dostatniego i ciekawego życia.

TAURON wspiera naukę

TAURON od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1300 osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. TAURON organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W proces nauczania zaangażowani są także sami pracownicy TAURONA, wcielający się w rolę wykładowców i prowadzących warsztaty merytoryczne.

Projekt POWER

Sto szkół z całej Polski wzięło udział w projekcie POWER zakończonym w 2021r. zrealizowanym przez TAURON we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dzięki niemu TAURON może w przyszłości pozyskiwać fachowców, których już teraz zaczyna brakować na rynku.

Program POWER stanowi istotny krok w kształceniu kadr dla sektora energetycznego. Badania pokazują, że już teraz na rynku pracy brakuje niezbędnych profesjonalistów z tej dziedziny. Zaangażowanie w program POWER pozwoliło Grupie TAURON mieć realny wpływ na proces kształcenia praktycznego w sektorze elektroenergetycznym. W ciągu dwóch lat realizacji przedsięwzięcia udało się przemodelować proces edukacyjny i wzbogacić go o zajęcia praktyczne. Jednym z efektów projektu jest utworzenie sześciu modelowych programów kształcenia.

