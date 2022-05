Wiemy, jak może nazywać się McDonald's w Rosji. Nie Wujek Wania

„Fun and Tasty”, „The Same One”, „Just Like That” i „Open Checkout” to cztery znaki towarowe zarejestrowane przez sieć McDonald’s w Rosji w ostatnich dniach. Jedna z nich ma się stać nową nazwą sieci w Rosji po tym, jak McDonald’s ostatecznie opuści kraj po ponad trzydziestu latach działalności.

McDonald's sprzedaje restauracje w Rosji

Amerykańska sieć fast foodów ma w Rosji prawie 850 restauracji, które sprzeda lokalnemu franczyzobiorcy Aleksandrowi Goworowi, który sam posiada 25 restauracji McDonald’s. Gowor będzie zarządzał restauracjami pod nową nazwą, a inne franczyzy będą miały możliwość dołączenia do nowej marki.

Na początku maja McDonald’s ogłosił, że oficjalnie kończy działalność w Rosji, sprzedaje posiadane przez siebie restauracje i kończy współpracę z franczyzobiorcami. Wcześniej, na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, sieć fast foodów wstrzymała działalność restauracji, choć nadal płaciła zatrudnionym przez siebie pracownikom.

Ta decyzja spowoduje odpisanie przez McDonlad’s od 1,2 do 1,4 mld dolarów. W najnowszym raporcie finansowym wstrzymanie działalności sieci w Rosji kosztowało firmę 127 mln dolarów, na co złożyły się wynagrodzenia dla pracowników (27 mln) oraz żywność i inne przedmioty, które musiały zostać wyrzucone.

McDonald’s posiada w Rosji 847 restauracji, a kolejne 250 działa na zasadzie franczyzy. Wraz z 109-cioma restauracjami w Ukrainie odpowiadały one za 9 proc. przychodu w 2021 roku.

McDonald's działał w Rosji od 1990 roku. Otwarcie pierwszej restauracji w Moskwie przyciągnęło rekordowe 30 tysięcy klientów pierwszego dnia.

Czytaj też:

Do rosyjskich McDonaldów ustawiają się kolejki po ostatnie BigMaki