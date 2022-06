Koniec z pracą zdalną u Elona Muska. Wymaga minimum 40 godzin tygodniowo

Na Twitterze pojawił się zrzut ekranu zawierający treść maila, jaki miał został wysłany przez Elona Muska do wszystkich menadżerów Tesli. Mail ma tytuł „Praca zdalna nie będzie akceptowana” i mówi o standardach i minimalnych liczbach godzin, jakich od swoich menadżerów ma wymagać szef Tesli.

Musk wzywa pracowników z prowrotem do biura

„Każdy, kto chce pracować zdalnie, musi spędzić w biurze minimum 40 godzin tygodniowo albo odejść z Tesli. To mniej niż wymagamy od naszych pracowników w fabrykach”. To pierwszy akapit maila, w którym autor nie pozostawia wyboru pracownikom.

Następnie pisze, że jeśli zdarzą się przypadki, które uniemożliwiają pracę w biurze, to będą one każdorazowo, osobiście weryfikowane przez Muska. Szef Tesli pisze także w mailu, że w biurze mają być wykonywane jedynie obowiązki związane z główną działalnością Tesli, a nie na przykład do wykonywania obowiązków, od których biuro znajduje się w innym stanie.

W odpowiedzi na tweeta ze zrzutem ekranu Elon Musk nie zaprzeczył, że nie jest on prawdziwy i dodał, że każdy, komu przeszkadza praca w biurze, powinien „iść udawać, że pracuje gdzie indziej”.

W kolejnym mail Musk wyjaśnił, że im wyższe stanowisko w korporacji, tym bardziej powinno ono być widoczne.

„Oczywiście są firmy, które nie wymagają takiej postawy, ale kiedy ostatnio wypuściły świetny produkt? Dawno temu”. Dodał w mailu przewrotnie szef Tesli.

Elon Musk jest zwolennikiem ciężkiej i długiej pracy i twierdzi, że sam pracuje po kilkanaście godzin dziennie także w weekendy i dni wolne. Opowiadał także, że w pewnym okresie mieszkał i spał w fabryce Tesli.

