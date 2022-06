Mata rozpoczyna współpracę z kolejnym gigantem. Po McDonald’s czas na Adidasa

O Michale Matczaku, czyli bardzo popularnym raperze Macie, w ostatnich dniach głośno głównie ze względu na koncert na barce pływającej po Wiśle w Warszawie i jego konsekwencjach. Dwudziestodwuletni muzyk został aresztowany za posiadanie śladowych ilości marihuany i podobny koncert, który miał się odbyć następnego dnia, został zablokowany.

Mata sprzedaje swoją popularność

Wcześniej Mata zasłynął ze swojej współpracy marketingowej z siecią McDonald’s. W restauracjach można było kupić specjalny zestaw sygnowany ksywką rapera. Znajdowały się w nim m.in. zielony napój o kontrowersyjnym smaku, który ponoć miał coś wspólnego z matchą. Zestaw okazał się marketingowym strzałem w dziesiątkę, a wbrew temu, co przewidywała część branży, kontrakt z tak wielkim brandem nie odbił się negatywnie na karierze Matczaka.

Dziś dowiedzieliśmy się, że raper porozumiał się z kolejnym ogromnym koncernem. Tym razem będzie to niemiecki Adidas. Kampania będzie sygnowana zbitką charakterystycznego hasła Adidasa “Niemożliwe nie istnieje i hasła Mata:) + Adidas”. Marka Adidas Originals ma długoletnią tradycję współpracy z muzykami. Do współpracy prawdopodobnie skłoniło firmę także zaproszenie Maty, jako pierwszego Polaka na listę Billboard 200 Excluding US.

Sam Mata jeszcze nie chce komentować współpracy, ale powiedział, że należy się spodziewać „współpracy, jakiej jeszcze na polskim rynku nie było”. Szczegóły współpracy mają zostać ujawnione jesienią tego roku. Prawdopodobnie można się spodziewać dużej trasy koncertowej.

