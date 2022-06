Pracownicy SpaceX mają dość Elona Muska. „Źródło rozkojarzenia i wstydu”

Pracownicy SpaceX stracili cierpliwość do ciągłych wygłupów Elona Muska. Wygląda na to, że sposób jego zarządzania przestał być adekwatny do ambicji firmy i zatrudnionych w niej inżynierów. Trudno się dziwić, że części z nich nie podoba się to, że z jednej strony firma współpracuje z NASA, biorąc na siebie odpowiedzialność za życie amerykańskich astronautów i planuje lot na Marsa, a z drugiej jej szef co chwile wrzuca na Twittera dziwne memy, których spodziewać się można najwyżej po licealiście.

Pracownicy SpaceX piszą list do kierownictwa

Wygląda na to, że część pracowników ma dosyć sposobu zarządzania, który proponuje Elon Musk i ciągłego ośmieszania ich miejsca pracy. Jak informuje agencja Reuters, grupa pracowników napisała list do kierownictwa firmy, w którym skarżą się na najbogatszego człowieka świata.

„Zachowanie Elona w przestrzeni publicznej jest dla nas częstym źródłem rozkojarzenia i wstydu, szczególnie w ostatnich tygodniach” – napisali. Co prawda nie wskazano konkretnych zachowań, które miałyby być najbardziej odrzucające, ale obserwując media społecznościowe Elona Muska, można się domyślić, o co chodzi. „Jako dyrektor zarządzający i prominentny mówca, Elon jest postrzegany, jako twarz SpaceX” – napisali, sugerując, że dla niektórych poważna firma wysyłająca amerykańskich astronautów w kosmos, może mieć twarz klauna. „Każdy tweet Elona traktowany jest de facto jako oficjalne stanowisko firmy” – dodali.

SpaceX musi się odciąć od wizerunku Elona Muska

W liście wskazano trzy konieczne zdaniem pracowników działania. Po pierwsze SpaceX musi się odciąć od prywatnego wizerunku Elona Muska. Po drugie pracownicy domagają się takiego zarządzania, aby firma stała się „wspaniałym miejscem do pracy dla każdego”. Wskazano także, że konieczne jest wypracowanie odpowiedzi na niewłaściwe zachowania.

