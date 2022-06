Kreml dopiął swego. Google złożył w Rosji wniosek o upadłość

Rosyjska spółka-córka Google, Google Russia, złożyła wniosek o upadłość, ponieważ środki podjęte przez Moskwę wobec amerykańskiej firmy uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej, poinformowała w piątek firma.

„Google Rosja złożyła wniosek o upadłość” – napisał rzecznik Google w oświadczeniu, dodając, że „zajęcie przez władze rosyjskie konta bankowego Google Russia uniemożliwiło funkcjonowanie naszego biura w Rosji, w tym zatrudnianie i płacenie pracownikom z Rosji, dostawcom i sprzedawcom oraz wypełnianie innych zobowiązań finansowych.

Rosyjskie służby przejęły konto bankowe rosyjskiego oddziału Google’a

W drugiej połowie maja służby rosyjskie przejęły konto bankowe rosyjskiego oddziału Google'a, blokując tym samym możliwość dokonywania płatności. Ten paraliż miał zmobilizować amerykański koncern do zakończenia obecności w Rosji. Nie mogąc nic zrobić, już cztery tygodnie temu amerykański gigant technologiczny zapowiedział, że upadłość jest kwestią czasu.

Rzecznik Google’a wyraził żal, że do tego doszło, bo „ludzie w Rosji polegają na naszych usługach, aby uzyskać dostęp do wysokiej jakości informacji, a my nadal będziemy udostępniać bezpłatne usługi, takie jak wyszukiwarka, YouTube, Gmail, Mapy, Android i Play” – powiedziała firma.

Deklaracja Google’a o wyjściu z rynku była Kremlowi na rękę

Google jest jedną z wielu zachodnich firm technologicznych, które wycofały się z Rosji lub ograniczyły tam swoją działalność. O ile władzom rosyjskim nie w smak było ogłoszenie bojkotu przez lubiane przez obywateli marki, takie jak McDonald’s czy Ikea, to zawieszenie działalności przez Google jest im zdecydowanie na rękę. Amerykańska wyszukiwarka dawała Rosjanom to, czego tak bardzo chcieli ich pozbawić kremlowscy politycy: dostęp do informacji. Różnymi sposobami ludzie Władimira Putina chcieli utrudnić Google’owi działalność: można wspomnieć, o karze w wysokości 7,2 mld rubli nałożonej na koncern w grudniu 2021 r. Zastała zasądzona za nieusunięcie treści, które rosyjskie władze uznają za nielegalne.

Czytaj też:

Wojna Rosja – Ukraina. Google wprowadza kolejne sankcje w Rosji