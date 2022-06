Popularny preparat okazał się rakotwórczy. Gigant chemiczny ostatecznie przegrywa w sądzie

Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych ostatecznie zdecydował w sprawie niemieckiego koncerny Bayer. Właśnie zapadł prawomocny wyrok w sprawie odszkodowań za rakotwórcze działanie herbicydu Roundup. Przez lata produkt był bardzo popularnym preparatem służącym do zwalczania chwastów.

Bayer odwołuje się od odszkodowań za Roundup

Amerykański Sąd Najwyższy podjął decyzję o odrzuceniu apelacji niemieckiego giganta chemicznego w sprawie zbiorowych pozwów o odszkodowanie za niewłaściwe oznakowanie na etykiecie Roundupu. Osoby, które postanowiły pozwać koncern, uważają, że nie informował on o możliwych, niepożądanych działaniach swojego niezwykle popularnego preparatu.

Firma w apelacji starała się dowieść, że skoro produkt z etykietą w tej formie został dopuszczony do sprzedaży przez amerykańskich regulatorów, to klienci nie powinni mieć prawa do roszczeń za niewłaściwe oznakowanie produktu. Zdaniem firmy Bayer, decyzja sądu “podważa prawo firm do polegania na oficjalnych działania agencji regulujących”.

Rakotwórcze działanie Roundupu

O Rakotwórczym działaniu produktu zawierającego glifosat mówi się od lat. Bayer ma już w tej sprawie wytoczone setki spraw. Użytkownicy na całym świecie pozywają niemiecki koncern, a łączna kwota możliwych odszkodowań liczona jest w miliardach dolarów.

Już w 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Zdrowia uznała glifosat za prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Mimo to regulatorzy w Stanach Zjednoczonych ani wielu krajach europejskich nie zdecydowali się zabronić produktów zawierających związek.

