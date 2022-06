Orły po Wielkopolsku

Uroczystość wręczenia nagród Orły Wprost, przyznawanych przez redakcję tygodnika „Wprost”, tym razem odbyła się w poznańskim hotelu Sheraton. Miejsce o dość szczególnym usytuowaniu w stolicy Wielkopolski. Otóż hotel, postawiony już w XXI wieku, jakoby domyka z jednej strony tereny słynnych Międzynarodowych Targów Poznańskich, stanowiących od ponad stu lat wizytówkę wielkopolskiej przedsiębiorczości, kreatywności i aktywności. Takie też są w swoich założeniach Orły Wprost. Laureatami pozostają osoby związane z innowacyjnym biznesem czy nowoczesnym, acz niezapominającym o tradycji, rolnictwem, ale także wybitni twórcy kultury oraz nauki czy ważne postacie, poświęcające się działalności społecznej i charytatywnej.

Galę w Poznaniu z przysłowiową wielkopolską precyzją i zarazem wyobraźnią poprowadził Mariusz Rytel.

Jednym z głównych gości honorowych tej uroczystości był Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Choć trudno w wypadku tej osoby mówić w kategoriach „gość” – minister bowiem był „u siebie”: urodził się w Poznaniu i tutaj rozpoczynał oraz udoskonalał swoją aktywność społeczną i polityczną. – Moje serce jest zawsze z Poznaniem, mimo że od prawie czterech lat sprawuję służbę w rządzie. Tutaj jednakże się urodziłem, tutaj na stałe mieszkam, tutaj rozpoczynałem swoją działalność samorządową – tymi słowami rozpoczął galę minister Szynkowski vel Sęk. – Fakt, iż tygodnik „Wprost” zorganizował w stolicy Wielkopolski galę z laureatami z całego regionu, świadczy o tym, że solidna praca jest dostrzegana i doceniania. Jesteście Państwo prawdziwymi liderami, nie tylko lokalnymi, w wielu obszarach i znakomicie radzicie sobie w otaczającej rzeczywistości.

W poznańskim Sheratonie tego wieczoru spotkało się ze sobą wiele znanych postaci z kręgów samorządowych, biznesowych, kultury i nauki z całej Wielkopolski. Dlatego atmosfera gali miała w sobie ów dominujący deseń „świąteczny”.

Nagrody i Nagrodzeni

W sumie w poszczególnych kategoriach przyznano 17 Orłów Wprost. Wszystkie „Orły” są sobie równe i tyle samo „ważą” dla wyróżnionych osób i instytucji, podbudowując jedynie ich już ustaloną renomę, czy dokumentując stabilną pozycję w pejzażu regionu i kraju, a nierzadko i w świecie.

Orła Wprost w kategorii Samorząd Regionu Wielkopolska otrzymał Polski Teatr Tańca.

Niegdyś znany pod nazwą Balet Poznański. Legendarna wręcz instytucja na mapie Poznania, od lat upowszechniająca z wielkimi sukcesami sztukę baletu. Z wieloma doskonałymi wykonawcami i dokonaniami. To ten typ instytucji, o których mawia się „renoma międzynarodowa”. Ostatni rok, mimo wielu przeciwieństw m.in. spowodowanych pandemią, był również pomyślny pod „względem technicznym” - Polski Teatr Tańca doczekał się nowej siedziby w centrum Poznania. Znakomicie zatem może dalej wypełniać swoje zdania artystyczne i promować region.

Nagrodę odebrała pani Iwona Pasińska, dyrektorka i zarazem reżyserka oraz choreografka PTT. – Ten czas jest szczególnie dla nas szczęśliwy. Mamy nową siedzibę, w której w rewelacyjny sposób połączono nowoczesne rozwiązane techniczne z tradycją. Przy okazji bowiem wzorcowo odrestaurowana została zabytkowa kamienica. Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych. Nasze najnowsze spektakle spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i zebrały już wiele nagród. Wrócili też na widownię dawni sympatycy Teatru, ale i pojawiło się dużo nowych twarzy, sporo młodzieży. Orła Wprost traktujemy jako równie ważne wyróżnienie. To nagroda dla całego zespołu – wyznała Iwona Pasińska.

W kategorii Przedsiębiorstwo nagrodę Orła Wprost przyznano ITA Polska z siedzibą w podpoznańskim Skórzewie.

Od ponad dwudziestu lat firma słynnie z dostarczania dla podmiotów krajowych i zagranicznych rozwiązań z dziedziny metrologii przemysłowej czy systemów narzędziowych. Posiadane przez przedsiębiorstwo cztery wyspecjalizowane laboratoria umożliwiają wykonanie nie tylko precyzyjnych pomiarów usługowych, ale także szczegółowych badań zleconych przez klientów.

Nagrodę odebrał pan Kazimierz Pollak, dyrektor zarządzający ITA Polska. - Jesteśmy firmą ogólnopolską, ale naszą kadrę skompletowaliśmy z najlepszych specjalistów w Wielkopolsce. Można powiedzieć, że „ukrywamy się w naszych laboratoriach”, by klientom dostarczyć wyjątkowej jakości produkty. Naszych odbiorców znajdujemy w całym przemyśle: od zbrojeniówki, aż po tak „egzotyczne” biznesy jak chociażby kosmetyki – zaznaczył dyrektor Pollak.

W kategorii Osobowość nagrodę Orła Wprost otrzymał major Paweł Joks, kapelmistrz, dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu.

Właśnie mija piękny jubileusz dwudziestu lat, odkąd objął tę funkcję. A sama orkiestra liczy sobie tych lat już 70. Ten czas to nieustające pasmo sukcesów artystycznych, wielu prestiżowych występów, nagród i wyróżnień. Laureat jest m.in. absolwentem Poznańskiem Akademii Muzycznej w klasie trąbki, pod kierunkiem prof. Romana Grynia. Znaczącą częścią swej profesjonalnej działalności poświęca organizowaniu koncertów na cele charytatywne. – Jeżeli otrzymuje się taką nagrodę, to jest się wzruszonym. Ale jako żołnierz muszę „twardo” podziękować przede wszystkim muzykom, bo oni tworzą ten niepowtarzalny świetny zespół. W ich imieniu przyjmuję tę nagrodę. Nie byłoby mnie tutaj także bez moich bliskich – oni ciągle kształtują moją osobowość. Chciałbym też wyrazić moje pozytywne zdziwienie, że praca kapelmistrza może być postrzegana z perspektywy Orła! Ku chwale Ojczyzny – zakończył swoje wystąpienie major Joks.

Nagrodę specjalną Orzeł Wprost za Zaangażowanie międzynarodowe przyznano Muzeum Pałac w Rogalinie, będącego częścią poznańskiego oddziału Muzeum Narodowego.

Historia Rogalina skupia się w ponad siedemsetletniej tradycji. Najmocniej kojarzy się z wiekowymi dębami i okazałą rezydencją rodu Raczyńskich. W roku 2021 r., w trakcie polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, to właśnie tutaj doszło do spotkania przedstawicieli państw skupionych w owym gronie. W tym miejscu kreślono wizje silnej Europy, tworzonej m.in. w oparciu o doświadczenia i tradycje krajów Europy Środkowej.

Nagrodę odebrała w zastępstwie pana Tomasza Łęckiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego zastępczyni ds. administracyjnych, pani Agnieszka Purgat. – Pamiętam, jak otrzymaliśmy od Pana Ministra owo zadanie przygotowania spotkania Grypy Wyszehradzkiej. Było stosunkowo niewiele czasu, a wszystko udało się perfekcyjnie. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu, także z innych placówek naszego muzeum. Zapewne byli tacy, którzy powątpiewali, że nie damy rady, nie sprostamy temu zadaniu. Ale wielkopolska solidność i mobilizacja zrobiły swoje i zorganizowaliśmy świetną imprezę – podkreśliła pani Agnieszka Purgat.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Osiągnięcia Sportowe przypadła w udziale Gerardowi Kurniczakowi.

Uznawany za najlepiej zapowiadającego się zawodnika młodego pokolenia. Koronną specjalizacją tego młodego sportowca są zapasy w stylu klasycznym. Mimo młodego wieku ma on na swoim koncie mnóstwo krajowych i zagranicznych sukcesów. Jest wychowankiem KS Sobieski w Poznaniu.

W imieniu sportowca nagrodę odebrał ojciec (warto dodać, że dzień przed galą wypadał Dzień Ojca – zatem radość szczególna), pan Tomasz Kurniczak. – To nie jest wyróżnienie tylko dla mojego syna! To jest wyróżnienie dla wielu młodych sportowców uprawiających tzw. niszowe sporty. Co to znaczy mieć takiego syna, którego nie ma w domu przez ponad 200 dni w roku – teraz właśnie przebywa w Austrii na zgrupowaniu kadry? Co to znaczy być ojcem takiego syna, o którego sukcesach dowiaduję się przez telefon, bo nie zawsze temu towarzyszy zainteresowanie mediów? Mimo wszystko jest to dla mnie coś wspaniałego! Jestem dumnym ojcem! – nie krył wzruszenia Tomasz Kurniczak.

Nagrodę specjalną Orzeł Wprost w kategorii Działalność Społeczna otrzymał Tomasz Zdziebkowski.

Założyciel m.in. Warsztatów Idei Obywateli Rzeczypospolitej, mających umożliwić rozwój młodych ludziom, którym bliska jest zasada tożsamości narodowej, z równoczesnym poszerzaniem kontaktów i rozwijaniem własnych talentów. Laureat to znany, nie tylko w Wielkopolsce, przedsiębiorca i menedżer, przewodniczący Rady Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, społecznik i kreator wielu przedsięwzięć, m.in. tworzonych z myślą o osobach niepełnosprawnych, czy rodzinach, wymagających wsparcia.

– Ta wspaniała statuetka należy się wszystkim osobom skupionym w Izbie Gospodarczej i reprezentującym różne branże. Celem powołania Izby było m.in. poświecenie się działaniom społecznym. Ale także, by uczyć się od siebie wzajemnie pozytywnego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Naszą aktywność realizujemy w różnych sekcjach, z dużym naciskiem na rozwój osobisty i propagowanie patriotyzmu lokalnego – podkreślił Tomasz Zdziebkowski.

Nagrodę specjalną Orzeł Wprost w kategorii Zdrowie przyznano pani dr Annie Jakrzewskiej-Sawińskiej, założycielce Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.

Od lat znana jest ze swojego ogromnego zaangażowania w niesienie pomocy słabym i chorym. Zapewne bezpośrednim impulsem do takiego wyboru drogi życiowej było zetkniecie się z misją prowadzoną przez Matkę Teresę w Kalkucie w Indiach. Niezwykłe są też dokonania edukacyjne i popularyzatorskie Laureatki, poszerzające skutecznie grono osoby pragnących spontanicznie pomagać innych.

Nagrodę w imieniu Pani Profesor odebrały jej wnuczka, Katarzyna Sawińska. – Babcia nie mogła przybyć na dzisiejszą uroczystość ze względu na stan zdrowia. Bardzo się cieszy z tego wyróżnienia! Choć zawsze podkreśla, że bez zaangażowania i wsparcia swoich współpracowników i wolontariuszy niewiele sama by zdziała – przesłanie swojej Babci przekazała Katarzyna Sawińska.

Nagrodę Specjalną Orzeł Wprost w kategorii Działalność Edukacyjna przypadła panu Januszowi Musiałowi, kanclerzowi Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Akademia powstała z dawnej dobrze zapamiętanej Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Celem jest kształcenie kadr wspomagających społeczne procesy edukacyjne oraz kreowanie nowych jakości, m.in. w administracji. – Orzeł Wprost jest olbrzymimi wyróżnieniem dla całej kadry naszej uczelni. Kształcimy młodzież na różnych poziomach: praktycznie od „żłobka” po studia wyższe. Dziś świętowaliśmy zakończenie roku szkolnego. I proszę mi wierzyć, że oprawa całej uroczystości, którą przygotowali uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, przekonała nas, że robimy coś sensownego i niezwykle pożytecznego – wyznał Janusz Musiał.

Debata "Wprost"

Wręczanie nagród przedzieliła krótka debata, w której dominującym tematem było zagadnienie, kim są owi lokalni bohaterowie: czy cichymi organicznikami, czy też charyzmatycznymi liderami? Czy można wyodrębnić jakiś katalog wyjątkowych cech, którymi obdarzeni są „herosi z tzw. małych ojczyzn”? Rozmowę, inspirującą następnie kuluarowe dyskusje, przeprowadzili w tej materii minister Szymon Sękowski vel Sęk i płk Konrad Korpowski, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (relacja video z dyskusji dostępna na stronach Wprost)

Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Kultura trafiła do Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Teatr w ostatnich sezonach zasłynął z wielu znakomitych przedstawień musicalowych, by wymienić choćby ostatnie premiery, opromienione sukcesami: „Kombinat”, „Footloose”, czy „Virtuoso” (oryginalna opowieść o Ignacym Janie Paderewskim). Teraz czeka jego dyrekcję szczególne wyzwanie – doprowadzenie do szczęśliwego finału budowy nowej supernowoczesnej siedziby. Rozstrzygnięto już konkurs na projekt obiektu, została również przyznana znacząca dotacja przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwalająca bez obaw finansowych rozpocząć inwestycję.

Nagrodę odebrał Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. – Tę nagrodę przyjmuję jako wyróżnienie dla całego zespołu naszego teatru. Musical obecnie jest takim gatunkiem dialogu z widzem, jakim była opera w czasach Mozarta czy Rossiniego. Przyciąga młodych, ale wciąga ich jednocześnie w wielopokoleniową dyskusję. Takim charakterystycznym przykładem jest spektakl „Virtuoso”, opowiadającym o Ignacym Paderewskim, jednym z gigantów polskiej kultury i zarazem Wielkim Patriocie, które swoje honoraria przeznaczał m.in. na potrzeby weteranów wojennych. Całe nasze przedsięwzięcie, które za 3-4 lata ziści się w postaci nowej wspaniałej siedziby teatru, oddajemy właśnie pod patronat tego Wielkiego Polaka – podkreślił dyrektor Kieliszewski.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost za Działalność Historyczną przypadła Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

To niezwykle prężnie działające w Poznaniu grono osób, które m.in. niesie pomoc Polakom, zamieszkującym na Litwie, angażuje się w różne akcje popularyzatorskie i edukacyjne, nakierowane na „pielęgnowanie polskości w dawnym dobrym wydaniu”. Słynnie także z organizacji dorocznych klimatycznych jarmarków i tradycyjnych koncertów polskich pieśni kresowych.

Nagrodę odebrał Ryszard Liminowicz, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. – Dziękuję za dostrzeżenie naszej działalności. To bardzo ważne wyróżnienie dla naszego środowiska i innych osób oraz grup nam sprzyjających. Chcemy dalej robić to samo: dbać m.in. o to, by przy okazji ważnych dat i wydarzeń historycznych przywracana była pamięć: skąd jesteśmy i co nas ukształtowało. Chcemy przy okazji czcić naszych bohaterów, może czasami skromnych, niekoniecznie pierwszoplanowych, ale równie ważnych. I chcemy, by także takim chwilom towarzyszyła radość, zgodnie ze starym powiedzeniem: „coś do tańca i do różańca”! Zapraszam na wszystkie nasze imprezy – dodał prezes Liminowicz.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Szkolnictwo Wyższe została przyznana Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie.

To wyjątkowa uczelnia, stworzona dzięki staraniom Stowarzyszenia „Kadry dla Konina”. W działalności uczelni na pierwszym plan wybija się misja społeczna i regionalna. Czyni to skutecznie i z sukcesami – uczelnia konsekwentnie rozwija się o kolejne atrakcyjne kierunki studiów.

Nagrodę odebrał Krzysztof Kupiński, dyrektor generalny WSKM. – Jesteśmy trochę, jak ci cisi bohaterowie, o których rozmawia się przy okazji takich spotkań. Przybywam z peryferii, ale zapewniam, że przechodzimy piękną transformację – podsumował w krótkich słowach Krzysztof Kupiński.

Nagroda specjalna Orzeł Polski w kategorii Bezpieczeństwo trafiła w ręce Macieja Kubackiego, Starszego Brygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

Macieja Kubacki obecnie pełni funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Czarnkowie. Wcześniej zdobywał doświadczenie w jednostkach w wielkopolskiej Pile. Za swoje osiągnięcia wielokrotnie nagradzany i odznaczany. – Tę nagrodę dedykuję wszystkim strażakom w Wielkopolsce. Sam kieruję obecnie zespołem dzielnych ludzi, zdolnych do poświeceń i skutecznego profesjonalnego działania. Pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym mogę dziś odebrać tę nagrodę: swoim przełożonym i wszystkim współpracownikom. A przede wszystkim Najbliższym. Bo każdy żołnierz, policjant czy strażak bardzo dobrze wie i zawsze powie, że rodzina idzie razem z nim na służbę – podkreślił Maciej Kubacki.

Nagrodę specjalną Orzeł Polski w kategorii Rolnictwo otrzymał pan Piotr Kosowski, prowadzący samodzielnie od ponad dwudziestu lat gospodarstwo w Sobolewie, w gminie Czarnków.

Na ponad 240 hektarach uprawia m.in. rzepak, zboża, czy rośliny strączkowe. Zajmuje się również hodowlą trzody chlewnej. Za swoją produkcję wyróżniany jest certyfikatami jakości. Angażuje się także w promocję rodzimej żywności w popularnym systemie „Od pola do stołu”. – Nagroda Orły Wprost jest niezwykle cenna. Dedykuję ją przed wszystkim konsumentom, bo to oni świadomie wybierają konkretne produkty. Z myślą o nich przygotowywana jest cała produkcja. I oni oceniają jej jakość. Ale największe podziękowania należą się mojej rodzinie, bez której nie mógłbym być laureatem tej nagrody – zadeklarował Piotr Kosowski.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Lokalny Producent Żywności ucieszyła zarząd i załogę Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni.

Doceniono w ten sposób prawie stuletnią tradycję firmy, a także jej często nagradzane i wyróżniane przez konsumentów oraz podczas branżowych targów produkty m.in. twarogi wyrabiane ręcznie, napoje mleczne, wielkopolski gzik czy najwyższej jakości masła.

Nagrodę odebrał Dariusz Goliński, prezes zarządu OSMW. – Cieszymy się stuletnią tradycją i staramy się skutecznie kontynuować dobry smak oraz dawne metody przygotowywania naszych produktów. Orzeł Wprost cieszy nas tym bardziej, że ta nagroda została przyznana rzeczywiście prawdziwie w dowód uznania. To uznanie należy się naszym pracownikom i dostawcom produktów. Sukces jest wspólny: dziękuję w ich imieniu – powiedział Dariusz Goliński.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost za szczególny wkład w Rozwój Polskiego Rolnictwa przypadła TOP Farms sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Firma skupia grupę spółek producenckich, zajmujących się wytwarzaniem wysokiej jakości żywności. Są również liderem w przygotowywaniu wyspecjalizowanego materiału siewnego na rynek rolny, m.in. dzięki współpracy z wyższymi uczelniami, poświęcającymi się tej tematyce. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii stawia TOP Frams także w czołówce hodowców bydła mlecznego.

Nagrodę odebrał pan Tomasz Zdziebkowski, prezes Zarządu TOP Farms sp. z o.o. - Nasza firma, stworzona przez kilku pasjonatów, istnieje już ponad 25 lat. Liczą się więc ludzie, dodatkowo dużo intuicji w zarządzaniu i innowacyjna struktura horyzontalna. To wszystko się udało zgrać w wielowymiarowym i wielosegmentowym przedsiębiorstwie. Dziś najważniejszym zagadnieniem jest bezpieczeństwo żywności, m.in. poświęcanie uwagi badaniom gleby, by była najlepszej jakości, oraz wprowadzanie do produkcji najnowszych technologii np. przerabianie wielu informacji przez systemy informatyczne albo wykorzystywanie dronów czy satelitów w sprawdzaniu upraw. Ostatecznie najważniejsza będzie zdrowa żywność – zapewnił Tomasz Zdziebkowski.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Promocja Edukacji Domowej powędrowała do Krzysztofa Słoniewskiego, Rzecznika Praw Rodziny ruchu Marzeny i Pawła Zakrzewskich.

Efektem działań Laureata jest wiele spektakularnych akcji promujących edukację spersonalizowaną i proponowanie konkretnych rozwiązań, związanych z obszarem edukacji pozaszkolnej. Największym osiągnięciem w ubiegłym roku było doprowadzenie do konsensusu legislacyjnego, dotyczącego zmian przepisów prawnych, odnoszących się do edukacji domowej, tzw. Ustawa Zakrzewskich. – W edukacji domowej najważniejsza jest wolność. Rodzice muszą mieć prawo decydowania, co jest dobre dla ich dzieci. Ten wybór musi być oczywiście rozważny i poparty rozmowami. Ale w efekcie liczą się szczęśliwi młodzi ludzie, którzy swobodnie realizują swoje pasje – podkreślił Krzysztof Słoniewski.

Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Innowacje w Technologiach została przyznana Grupie KingAPP

Firma tworzy kompleksowe rozwiązania IT dla przedsiębiorstw. Grupa powstała w 2011 r. i przez kolejne lata przy użyciu najnowszych technologii stworzyła szereg autorskich projektów, które umożliwiają zwiększenie efektów w prowadzeniu podmiotów gospodarczych czy kierowaniu różnymi wielostopniowymi instytucjami. Jedną „z twarzy” firmy jest popularny niegdyś raper Liroy.

Nagrodę odebrał Maciej Sagal, założyciel grupy KingAPP, doradca ds. cyfryzacji rządu polskiego. – Przebyłem ponad 70 krajów w poszukiwaniu różnych technologicznych rozwiązań. Opracowane przez nas autorskie systemy służą polskim producentom, umożliwiając m.in. porozumiewanie się w kilkudziesięciu językach podczas rozmów biznesowych. Zyski są znaczne i wymierne dla każdej ze stron. Dalej udoskonalamy nasze rozwiązania, oferując całkowitą automatyzację danego przedsiębiorstwa – zapewnił Maciej Sagal.

Partnerami Honorowymi gali Orły Wprost województwa Wielkopolskiego byli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zaś Partnerzy gali Orłów Wprost to Tauron Polska Energia, Krajowy Ośrodek Wpierania Rolnictwa i TOP Farms. Natomiast Partnerami Wspierającymi byli Sheraton Poznań Hotel, KingAPP i DiWine.