Toyota pilnie wzywa kierowców do serwisu. W tysiącach aut mogą odpaść koła. „Nikt nie powinien nimi jeździć”

Toyota przyznaje się do bardzo poważnego błędu. Gigant motoryzacyjny poinformował właśnie, że użytkownicy elektrycznego SUVa bZ4X powinni pilnie zgłosić się do autoryzowanych serwisów. Problem jest poważny, gdyż chodzi o ich bezpieczeństwo.

W SUVach Toyoty mogą odpadać koła

Jak informuje firma, kontrole zużycia niektórych elementów wykazały, że w modelu bZ4X, czyli elektrycznym SUVie sprzedawanym przez Toyotę, przy „niewielkim przebiegu” może dochodzić do „poluzowania śrub, które mogą w efekcie doprowadzić do odłączenia się kół od pojazdu” . Komunikaty tego typu zawsze są bardzo ostrożne, ale problem jest ogromny. Model trafił na rynek dopiero dwa miesiące temu. Oznacza to, że wspomniany „niewielki przebieg”, to tak naprawdę jakikolwiek przebieg. Mało kto przejedzie bowiem w dwa miesiące znaczące odległości w aucie elektrycznym. Feralne śruby muszą mieć więc defekty na poziomie produkcji i być już niezdatne niemal od momentu zamontowania w aucie.

Toyota wzywa tysiące kierowców z całego świata

Mimo że auto miało swoją premierę kilka miesięcy temu, to problem może dotyczyć nawet 2700 modeli, które jeżdżą po ulicach w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Rzecznik prasowy Toyoty informuje, że „jeśli koło odłączy się od samochodu w czasie jazdy, może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, a w rezultacie zwiększyć ryzyko wypadku” . Poza okrągłymi wyjaśnieniami i marketingowymi hasłami padło jednak jedno bardzo ostre zdanie. „Nikt nie powinien jeździć tymi pojazdami, póki nie znajdzie się rozwiązanie problemu” – dodał.

Co ciekawe, Toyota nie podała dokładnych danych, które wskazywałyby, jakiej liczby samochodów dotyczy ten problem. Rzecznik firmy nie chciał też powiedzieć i modeli SUVa bZ4X do tej pory wyprodukowano i sprzedano.

