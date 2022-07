Fatalne wyniki polskiego przemysłu. Dalsze podwyżki stóp procentowych pod znakiem zapytania

Wskaźnik PMI odzwierciedla poziom aktywności w sektorze oraz poziom optymizmu w branży. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. W maju wynosił 48,5 pkt, a czerwcowy odczyt wskazuje na spadek do 44,4 pkt— podała w piątek S&P Global.

Ekonomiści nie dostrzegali skali problemu

Ekonomiści bardzo przecenili możliwości polskich producentów, bo wprawdzie spodziewali się spadku, ale tylko do 48 pkt.

Odczyt na gorąco skomentował Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: „PMI dla polskiego przemysłu za czerwiec zmasakrowany… Nie ma co myśleć o dalszym zaostrzaniu polityki pieniężnej… Podwyżka o 50 pkt bazowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu byłaby bardzo odważna. Każda większa to olbrzymie ryzyko” — ocenił.

W najbliższym tygodniu, 7 lipca, Rada Polityki Pieniężnej zbierze się, by zadecydować o poziomie stóp procentowych. Od października zeszłego roku idą w górę co miesiąc i ekonomiści spodziewają się, że choć zbliżamy się do końca podwyżek, to nie nastąpi to jeszcze w czerwcu. Jednocześnie niepokojące dane o PMI zmuszą RPP do zastanowienia się, czy mimo wszystko nie wstrzymać się z dalszymi podwyżkami. Podwyżki stóp mogą pogłębić spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Obecnie stopy procentowe wynoszą 6 proc., a przed pierwszą podwyżką 8 miesięcy temu wynosiły 0,1 proc. W kontekście podwyżek stóp najczęściej piszemy o kredytobiorcach, którzy płacą coraz to wyższe raty kredytów, ale gospodarka to system naczyń połączonych i decyzje o poziomie stóp oddziałują także na inne parametry. RPP będzie miała w najbliższy czwartek poważny dylemat, bo chcąc chłodzić popyt, może doprowadzić do nadmiernego schłodzenia gospodarki.