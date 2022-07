Pięć miejsc w Europie, które cię zachwycą. Nasze typy!

Marzą wam się niedrogie wakacje nad morzem? Chcecie przy okazji poznać inną kulturę i spędzić wczasy za granicą ciesząc się gwarantowaną słoneczną pogodą i wysoką temperaturą? Przedstawiamy listę miejsc, które łączą w sobie wszystkie te zalety. Z Polski dolecicie tam bezpośrednio w kilka godzin.

Nicea – perła Lazurowego Wybrzeża

Do Nicei warto przyjechać o każdej porze roku. Przez zdecydowaną większość roku dni są tu słoneczne, a klimat łagodny. Ale właśnie latem jest szczególnie atrakcyjna. To prawdziwy raj dla osób, które pragną odpoczynku. A nie ma nic przyjemniejszego niż rozłożyć się na plaży i wypoczywać z drinkiem pod palmami.

To jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast we Francji. Co ciekawe, można się tam poczuć się jak we Włoszech. Dzieje się tak dlatego, że do roku 1860 była miastem włoskim, stąd też i styl, i elementy budownictwa przypominają stare włoskie miasta. Zwiedzanie możecie zacząć od malowniczego Placu Massena, uważanego za centrum miasta, otoczonego kolorowymi budynkami z Fontanną i siedmioma posągami na słupach symbolizującymi kontynenty Ziemi. Kolejnym punktem wycieczki jest Stare Miasto, które latem staje się wybawieniem dla turystów, chcących schować się w zacienionych uliczkach przed mocnym słońcem.

Będąc w tej części miasta wypada minimum trzy razy zobaczyć targowisko Cours Saleya. Dlaczego aż trzy? Ponieważ owe targowisko ma swoje trzy oblicza – w poniedziałki prowadzony jest tam wielki antykwariat. Swoje książki sprzedają wtedy antykwariusze z całej okolicy. Od wtorku do niedzieli z rana rozkładane są stragany z owocami, warzywami, kwiatami i pamiątkami. Warto się tam tez wybrać wieczorem, kiedy lokale restauracyjne wystawiają stoliki i serwują dania kuchni śródziemnomorskiej.

Nieopodal Starego Miasta znajduje się Wzgórze Zamkowe, skąd rozpościerają się widoki na całą Niceę. Warto wiedzieć, że na górę można wjechać windą wykutą w skale, która - ale niespodzianka - jest całkowicie darmowa. Dla osób lubiących wylegiwać się na plaży mamy dobrą informację – przez całe miasto ciągną się plaże. Ze względu na to, że zbudowane są z małych kamieni, zalecamy wzięcie ze sobą maty do leżenia oraz gumowe buty. Samo wejście jest za to bezpłatne. To tylko część atrakcji w samym mieście, dodatkowo całkiem blisko znajdują się Monako i Cannes, do których można dostać się za stosunkowo niską cenę. A jeśli chodzi o samą podróż do Nicei, bardzo elastyczną ofertę przygotował LOT, który lata tam z Warszawy codziennie. Czas lotu to około dwie i pół godziny.

Barcelona – magiczne miasto Gaudiego

Polacy kochają Barcelonę! Ale jak jej nie uwielbiać. To ogromna metropolia z dostępem do morza, przepysznym jedzeniem, muzeami i perełkami architektonicznymi. Jej wizytówką jest słynna Sagrada Familia, ale ma również wiele innych ciekawych miejsc do zobaczenia. Do nich zdecydowanie należy bajeczny Park Güell - wielki ogród z przepięknymi budowlami - zaprojektowany przez Antoniego Gaudiego, światowej sławy architekta.

Serce stolicy Katalonii przecina La Rambla, półtorakilometrowy deptak prowadzący z Plaça de Catalunya do Pomnika Kolumba przy samym morzu. Jeśli już o morzu mowa, to w mieście rozciągają się dziesiątki piaszczystych plaż, więc każdy znajdzie swój zakątek dla siebie.

Dla fanów piłki nożnej obowiązkowym punktem będzie oczywiście Camp Nou, stadion na którym rozgrywa swoje domowe mecze FC Barcelona, „Duma Katalonii” to jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Głodni piłkarskiej wiedzy mogą poszerzyć ją w muzeum FC Barcelony, będącym częścią wspomnianego stadionu. Tak, jak w przypadku Nicei, LOT operuje do Barcelony siedem dni w tygodniu. Długość trwania lotu to nieco ponad trzy godziny.

Burgas - wczasy nad Morzem Czarnym

Głównym atutem największego miasta portowego Bułgarii jest natura. Poza Morzem Czarnym, Burgas i okolice mają do zaoferowania kilka słonych jezior. Warto wiedzieć, że kąpiel w nich ma właściwości lecznicze. Wzdłuż wybrzeża rozciąga się Park Nadmorski, zadbany zakątek z licznymi drzewami, kwiatami i alejkami, gdzie odpoczniecie od upałów.

Same budynki w mieście też robią wrażenie, w szczególności Cerkiew św. Cyryla i Metodego ze zdobioną kopułą. Warte poświęcenia czasu jest także Muzeum Etnograficzne z tradycyjnymi ludowymi strojami, biżuterią i meblami.

Wieczorem polecamy przejść się Aleją Bogoridi z licznymi restauracjami kuchni bałkańskiej. Trzydzieści kilometrów dalej mieści się znany Słoneczny Brzeg, który poza wspaniałymi plażami, posiada dwa aquaparki, więc jest to świetna destynacja dla rodzin z dziećmi. Do Burgasu dostaniecie się LOT-em, a czas lotu wynosi dwie godziny.

Tirana - stolica Albanii z orientalnym klimatem

Sama Tirana nie ma dostępu do morza, ale najbliższy kurort – Durres - jest położony zaledwie czterdzieści minut drogi od stolicy. W największym mieście Albanii usytuowane jest wiele zabytkowych obiektów sakralnych, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich. Wypada zajrzeć także do bunkrów, które są pozostałością po reżimie komunistycznym. W pomieszczeniach zgromadzono m.in. zdjęcia i dokumenty oraz narzędzia służące do inwigilacji obywateli. Przedstawiono też sylwetki ofiar systemu.

Nieopodal centrum położony jest Wielki Park Tirany, na terenie którego utworzono jezioro i wytyczono ścieżki rekreacyjne. Kilometr od parku znajduje się charakterystyczna budowla w kształcie piramidy, która dawniej była mauzoleum Envera Hodży, przywódcy komunistycznej Albanii. Obecnie z roku na rok coraz bardziej podupada., dlatego tym bardziej warto ją zobaczyć.

W okolicy stolicy koniecznie trzeba pojechać do miasteczka Kruja, do którego zawiozą was małe busy z Tirany i Durres. W miejscowości wybudowany jest zamek, który fantastycznie prezentuje się na tle gór. Do Albanii polecicie na pokładzie LOT-u w każdy dzień tygodnia, czas rejsu to około 2 godziny z Warszawy.

Split – kierunek Dalmacja

Split to jedno z najbardziej znanych miast Chorwacji. Posiada dużo ciekawych zabytków z różnych epok historycznych, zaczynając od najstarszego - Pałacu Dioklecjana, starożytnego cesarza rzymskiego. Obiekt ten ma prawie.. 40000 m2 powierzchni! Niestety, przez najazdy barbarzyńskie pałac mocno podupadł. Obecnie na jego terenie istnieje 220 budynków gdzie mieszka blisko 3000 ludzi. Dodatkowo czynne są tu lokale usługowe, restauracje, kawiarnie i muzea.

Na Starym Mieście znajduje się katedra św. Dujama, najbardziej charakterystyczny punkt tej dzielnicy. Przylega do niej 61-metrowa wieża, która jest udostępniona dla zwiedzających. Po wejściu na sam szczyt roztacza się wspaniały widok na starówkę i Morze Adriatyckie. Pięć kilometrów od miasta na wzgórzach usytuowana jest Twierdza Klis z czasów wczesnośredniowiecznych. O tej porze roku odbywają się tam koncerty.

Nie zapomnieliśmy o morzu, z którym Split od zawsze był związany. Przy dworcu kolejowym znajduje się duży port pasażerski, z którego kursują statki wycieczkowe oraz państwowe promy Jadrolinija. Dopłyniecie nimi nie tylko na sąsiednie wyspy, ale też np. do Włoch. Plaże są tu czyste i przyjemne. A najpopularniejsza z nich - miejska plaża Bačvice – jest piaszczysta. To rzadkość w Chorwacji, więc nic dziwnego, że zjeżdżają się na nią latem tłumy ludzi. LOT lata do Splitu z Warszawy kilka razy w tygodniu.

Mamy nadzieję, że trochę pomogliśmy i znacie już odpowiedź na to, gdzie wyruszycie w swoje letnie wojaże. Którekolwiek z miejsc wybierzecie, na pewno będziecie się świetnie bawić. Znajdź swój LOT na lot.com.