Rosjanie tworzą giełdowego giganta. Fuzja na horyzoncie

Informację o możliwej fuzji Rusal i Nornickel potwierdził rosyjski biznesmen Władimir Potanin, największy akcjonariusz spółki Nornickel. Jak stwierdził w rozmowie z RBC, połączenie spółek pozwoliłoby na stworzenie narodowego giganta i pozwoliłoby na większą dywersyfikację bazy akcjonariuszy.

Powiedział też, że połączenie przemysłowych gigantów pozwoliłoby na zwiększenie stabilności i obronę przed zachodnimi sankcjami. Dodał, że z propozycję pierwsze wystąpiło kierownictwo koncernu Rusal.

Rusal i Nornickel. Rosyjscy giganci

Rusal to jeden z największych producentów aluminium na świecie. Koncern był objęty amerykańskimi sankcjami w latach 2018 - 2019, co doprowadziło do znacznego skoku cen tego surowca na światowych giełdach. Firma zniknęła z listy sankcji dopiero gdy jej założyciel, Oleg Deripaska, zgodził się na rezygnację ze stanowiska.

Obecnie koncern Nornickel ma 26 procent udziałów w Rusal. Spółki nie odpowiedziały na prośbę o komentarz, wysłaną przez dziennikarzy Reutera.

Majątek miliardera

Nornickel to jeden z największych na świecie producentów niklu i palladu. 36 proc. udziałów w spółce ma Władimir Potanin, uznawany za jednego z najbogatszych Rosjan. Jego majątek wycenia się na 28,4 mld dolarów, dzięki czemu plasuje się na 44 miejscu w rankingu magazynu „Forbes”. Wyżej notowanym Rosjaninem jest tylko Andriej Melnichenko, z majątkiem wycenianym na 29,1 miliarda dolarów.

Już po rosyjskiej agresji na Ukreinę Potanin kupił Rosbank od Societe Generalne. Francuski bank wycofał się wtedy z rosyjskiego rynku i wyprzedawał swoje aktywa. Kupił też udziały w TCS Group, do której należy Tinkoff Bank.

