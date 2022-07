Afera mięsna. Francuzi zarzucają polskiej firmie podrabianie wołowiny dla najuboższych

W czerwcu zeszłego roku otwarto pierwszy sklep socjalny w Warszawie. Przy Modzelewskiego 71 osoby w trudnej sytuacji finansowej zrobią tańsze zakupy. Klientem może zostać właściwie każdy. Wystarczy zaświadczenie z lokalnego ośrodka pomocy społecznej albo skierowanie od pracownika fundacji, która sklep prowadzi. Do kupienia wszystko to, co w normalnych sklepach: owoce, warzywa, nabiał, chemia domowa, ubrania.

Chociaż idea sklepów socjalnych dopiero w Polsce raczkuje, to we Francji koncept jest znany od lat 80. Nad Sekwaną funkcjonuje pod pojęciem „l’épicerie solidaire”, czyli w dosłownym tłumaczeniu – solidarnościowy sklep spożywczy. Codziennie korzysta z nich kilka milionów Francuzów. Tego typu placówki prowadzi Secours Populaire Français, gigantyczna organizacja non-profit, która od 1945 roku walczy z ubóstwem i dyskryminacją w życiu publicznym. Zrzesza ponad 80 tys. wolontariuszy, którzy pomagają w praktycznie wszystkich 101 departamentach – francuskich odpowiednikach polskich powiatów.

W Strasburgu l’épicerie solidaire mieści się niedaleko francusko-niemieckiej granicy na Renie. Codziennie 50 najuboższych rodzin robi tam zakupy. W środku jak w normalnym sklepie. Lada. Za ladą ekspedientka. Za ekspedientką skrzynki ze świeżymi mandarynkami, sałatą, jabłkami, kiwi. Z boku regały z olejem, ryżem, makaronami, sardynkami i pomidorami w puszkach. Nieco na zapleczu zamrażarka.

– Jeśli chodzi o mrożonki, to staramy się mieć różne produkty – mówi Camille Vega, kierownik sklepu w Strasburgu i otwiera wieko chłodni. W środku mrożona pizza, owoce, warzywa, ryby. Vega wyjmuje z zamrażarki zapakowany w przezroczystą folię surowy kotlet mielony.

Trzy lata temu wszystkie podobne kotlety musiał wycofać ze sprzedaży. Obraca zamrożony krążek mięsa w dłoni, stuka w niego palcem i opowiada dalej: