Elon Musk spotka się z Barbie. Zabawkowy gigant podpisał umowę ze SpaceX

Firma Mattel podpisała umowę o partnerstwie z założoną przez Elona Muska SpaceX środę. Jej efektem ma być nowa linia zabawek, inspirowana kosmicznymi podróżami i astronautami.

Nowe zabawki mają być skierowane przede wszystkim do młodszych grup wiekowych, ale także do kolekcjonerów. Firma zapowiedziała, że jednocześnie zadebiutuje inspirowana kosmosem kolekcja na Mattel's Creations, platformie skierowanej bezpośrednio do konsumentów, często oferującej limitowane, ekskluzywne zabawki i inne przedmioty.

„Ponieważ eksploracja kosmosu postępuje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, jesteśmy podekscytowani współpracą ze SpaceX i pomagamy stworzyć nieograniczone wzorce zabawy dla eksploratora kosmosu w każdym dzieciaku” – powiedział cytowany w oświadczeniu firmy Nick Karamanos, wiceprezes Mattel.

Zabawkowy gigant

Firma Mattel ostała założona w 1945 roku i jest wiodącym światowym producentem popularnych zabawek dla dzieci, od Malibu Barbie po Hot Wheels Monster Trucks. Firma z siedzibą w El Segundo w Kalifornii jest wyceniana na około 7,96 miliarda dolarów.

Mattel może pochwalić się szeregiem kultowych marek, w tym Fisher-Price, American Girl, Thomas & Friends, a także innymi własnościami intelektualnymi, które posiadają lub licencjonują we współpracy z globalnymi firmami rozrywkowymi.

Kolejna kosmiczna seria

Seria zabawek, którą Mattel stworzy we współpracy z firmą Elona Muska, nie będzie pierwszą "kosmiczną" serią zabawek w dorobku firmy.

W 1965 roku ukazała się seria „Barbie Miss Astronaut”. Oparta na astronautach projektu Mercury — pierwszych Amerykanów, którzy polecieli w kosmos — Barbie ubrana w srebrny skafander miała zainspirować młode dziewczyny do sięgania do gwiazd.