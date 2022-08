Ryanair podniósł ceny biletów na Węgrzech. Teraz zapłaci za to karę

O nałożeniu kary poinformowała Judit Varga, minister sprawiedliwości Węgier. „Dzisiaj urząd ochrony konsumentów stwierdził naruszenie prawa w związku z wprowadzaniem przez linie lotnicze w błąd klientów przez swoje nieuczciwe praktyki biznesowe” – napisała minister na Facebooku.

Co to jest podatek od nadmiarowych zysków?

Na celowniku znalazło się przerzucanie na pasażerów kosztów podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax). To specjalne obciążenie zwykle jednorazowe, nakładane w wyjątkowych sytuacjach, gdy uzyskiwany zysk przez przedsiębiorców nie jest bezpośrednią zasługa prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a wynika z okoliczności zewnętrznych. Nad jego wprowadzeniem zastanawiają się m.in. Wielka Brytania, a Węgry poszły bardzo szeroko i w latach 2022 i 2023 objęły nim ubezpieczycieli, duże sieci handlowe, firmy energetyczne i handlowe, firmy telekomunikacyjne i linie lotnicze. Dodatkowe obciążenie to efekt wojny i ogólnej, nie najlepszej sytuacji gospodarczej w Europie.

Na początku czerwca Ryanair zaapelował do węgierskich władz o zwolnienie linii lotniczych z nowego podatku. Ostrzegł, że jego wprowadzenie zmusi przewoźników do podniesienia cen biletów o co najmniej 10 euro, a najdroższych – nawet o 25 euro. Szef Ryanaira przekonywał, że branża lotnicza, która ma za sobą dwa trudne „pandemiczne” lata nie jest gotowa na nowe obciążenia. W podobnym tonie wypowiedzieli się inni przewoźnicy, którzy korzystają z węgierskich lotnisk.

Prezes Kaczyński wspomniał o „wielkich podatkach”

W Polsce również od czasu do czasu pojawia się pomysł wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków. Zaledwie kilkanaście tygodni temu Jarosław Kaczyński mówił na spotkaniu z sympatykami, że jeśli państwowe spółki nie obniżą cen, a banki nie podniosą oprocentowania lokat, to ich zyski zostaną obłożone „wielkim podatkiem”.

O skomentowanie tej wypowiedzi (w której nie padły żadne konkrety, ale niepewność została zasiana) został zapytany wiceminister finansów Artur Soboń. W rozmowie z Polskim Radiem 24 stwierdził, że rząd nie wyklucza takiego rozwiązania.

– Jeśli mówimy o podatku od nadmiarowych zysków to ja takiego rozwiązania nie wykluczam. Jeśli będziemy widzieli, że będzie to skuteczne narzędzie do reagowania na sytuację, w której pozycja poszczególnych podmiotów gospodarczych jest nadużywana, wynikająca z czynników zewnętrznych, jest nadużywana, po to aby uzyskiwać nadmiarowe zyski kosztem swoich klientów, to wtedy możemy reagować – powiedział Soboń.

Czytaj też:

Kaczyński ostrzega banki: Wyższe oprocentowanie albo nowy podatek. Giełda reaguje