Jak polskie firmy chcą budować elektrownię jądrową. „Nie będziemy dowozić tylko pizzy i betonu”

W wyścigu o dostarczenie technologii do polskiej elektrowni jądrowej zostały trzy firmy. Amerykanie z Westinghouse, Koreańczycy z KHNP i Francuzi z EDF. Decyzja o tym, który zagraniczny koncern elektrownię nam wybuduje, ma zapaść do końca tego roku. Żeby zwiększyć swoje szanse, globalni giganci licytują się na obietnice, co dadzą Polakom w zamian za kontrakt wart dziesiątki miliardów dolarów. Koreańczycy kuszą wizją budowy fabryki w Polsce. Amerykanie obiecują 2 tys. miejsc pracy dla Polaków. Francuzi są gotowi udzielić nam wsparcia finansowego na budowę. Wszyscy deklarują, że nie będą korzystać wyłącznie ze swoich zaprzyjaźnionych poddostawców, a wiele zamówień posypie się do naszych przedsiębiorców. Ile w tym prawdy, a ile reklamy?

Stabilizatory dla Hindusów, obróbka dla Kanadyjczyków

Chociaż Polska nigdy elektrowni jądrowej nie miała, to nie jest tak, że w kraju nie mamy przedsiębiorstw działających w tej branży. Mało kto wie, ale polskie firmy brały udział w budowie elektrowni jądrowych w Finlandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.