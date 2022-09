NASA zadowolona ze współpracy z firmą Elona Muska. SpaceX z gigantycznym kontraktem

SpaceX Elona Muska otrzyma od NASA przelew na 1,4 miliarda dolarów. Firma została wybrana przez władze amerykańskiej agencji do obsługi kolejnych pięciu załogowych lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Miliardy dolarów dla SpaceX

Podpisanie kontraktu oznacza nie tylko wyraz ogromnego zaufania wobec możliwości rakiety Falcon 9 i kapsuły Crew Dragon, ale również potężny zastrzyk finansowy dla SpaceX. Kontrakt będzie obowiązywał do 2030 roku i przewiduje wykonanie pięciu kolejnych lotów załogowych na ISS. Firma Elona Muska współpracuje w tej kwestii z agencją już od 2014 roku. Wraz z przyszłymi lotami, całość umowy zakłada aż 14 startów. Łączna kwota kontraktu to aż 5 miliardów dolarów. Wszystko z pieniędzy pochodzących z podatków obywateli USA.

Pierwszy lot załogowy został wykonany w 2020 roku i był to pierwszy od zamknięcia programu wahadłowców start astronautów z terytorium Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie USA korzystały z usług Rosji i wysyłali swoich astronautów na pokładzie rakiety Sojuz, płacą przy tym ogromne pieniądze za każde wynajęte miejsce.

Dodatkowym plusem misji przy użyciu pojazdu SpaceX jest nie tylko fakt, że powstał on w USA i jest wykonany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, ale także to, że może on zabrać na pokład nawet pięciu astronautów jednocześnie. W przypadku Sojuza nie jest to możliwe.

Wojna w Ukrainie wpłynęła też na misje kosmiczne

W kontekście wojny w Ukrainie i ogromnych napięć między USA a Rosją, a także informacją Kremla o chęci wycofania się ze współpracy przy ISS, loty tego typu byłyby nie tylko bardzo drogie, ale także mało prawdopodobne ze względów politycznych i wymogów bezpieczeństwa.

