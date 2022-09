Wielka Brytania. Kolejarze i pocztowcy zawieszają strajk na czas żałoby

Niezadowoleni z warunków pracy brytyjscy kolejarze od końca czerwcaco kilka tygodni przeprowadzają trwające dwa dni strajki. Na tory wyjeżdża tylko mniej więcej co piąty pociąg, a dziesiątki miejscowości są całkowicie odcięte od transportu kolejowego. Do strajku przyłączają się także operatorzy sygnalizacji, zatrudnieni przez Network Rail, bez których pociągi nie mogą kursować. Łącznie w strajku bierze udział ok. 45 tys. osób. Kolejny strajk został zaplanowany na 15 września.

Z kolei pocztowcy z Royal Mail pocztowcy oczekują podwyżek wynagrodzeń ni o 5,5 proc., jak zaproponował pracodawca, ale co najmniej dwa razy tyle. Po raz pierwszy zaprotestowali 31 sierpnia, ale zapowiedzieli, że to nie koniec i nie stawią się do pracy również 8 i 9 września.

Śmierć królowej Elżbiety II spowodowała, że związki zawodowe zrzeszające pracowników kolei i poczty odwołały planowane strajki. Kolejny paraliż kolejowy i logistyczny zostaje tym samym odsunięty w czasie. Związkowcy kolejowi napisali w oświadczeniu, że przyłączają się do „całego narodu w oddaniu hołdu królowej Elżbiecie”.

Pogrzeb monarchini prawdopodobnie odbędzie sięw weekend 17-18 września.

Banknoty z królową pozostaną w obiegu

Śmierć królowej nakłada na wiele instytucji konieczność podjęcia pewnych decyzji. Bank Anglii musi na przykład zadecydować, co dalej z banknotami, na których znajduje się wizerunek Elżbiety II. W dniu śmierci głowy państwa i całej wspólnoty pojawiło się pytanie o przyszłość banknotów. Wyzwanie wydaje się bardzo duże, gdyż szacuje się, że obecnie w obiegu znajdują się banknoty z wizerunkiem królowej o łącznej wartości około 80 miliardów funtów. Eksperci zaczęli się więc zastanawiać nad tym, w jaki sposób przeprowadzona zostanie ogromna w swojej skali operacja wymiany banknotów. Odpowiedź dał Bank Anglii.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Banku Anglii „obecne banknoty z wizerunkiem Jej Wysokości królowej Elżbiety II pozostaną legalnym środkiem płatniczym” . Jak dodano, jej wizerunek jest synonimem pracy, którą wykonuje bank. Szef instytucji zaznaczył, że kolejne decyzje w sprawie banknotów zostaną podjęte, gdy kraj przeżyje żałobę po królowej.

O jakich decyzjach mowa? Wraz ze zmianą monarchy, naturalną wydaje się też emisja nowych banknotów i monet, na których widniał będzie wizerunek nowego króla – syna Elżbiety II króla Karola III. Bank Anglii na razie nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji.

Czytaj też:

Śmierć Elżbiety II. Ponad 4 miliardy banknotów do wymiany. To potrwa