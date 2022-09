Bogdanka zmniejszy wydobycie węgla. Jacek Sasin zapowiada dymisję prezesa

Latem, gdy stało się już jasne, że nie ma co czekać na niższe ceny węgla, a dodatkowo węgiel zagraniczny jest gorszej jakości (mniej kaloryczny, więc trzeba kupić i spalić większą ilość, by uzyskać tyle samo ciepła co z węgla lepszej jakości) niż krajowy, pod kopalniami ustawiły się kolejki kupujących. Ich desperacja byłą na tyle duża, że gotowi byli czekać na swój przydział kilka dni. Polsat relacjonował, że na miejscu pojawiły się też osoby, które oferowały oddanie miejsca w kolejce nawet za 2 tys. zł. Aby ukrócić takie praktyki, kopalnia zaczęła rozdawać oczekującym specjalne numerki.

Władze Bogdanki wyjaśniały, że nie da się zmniejszyć kolejek

To nie sprawiło, że kupujący zaczęli ciepło myśleć o kopalni. Wprost przeciwnie: to właśnie jej władze oskarżano o wydłużanie procedur. Spółka tłumaczyła z kolei, że biurokracja jest konieczna, by kontrolować, ktokupuje węgiel, aby nie dostały go osoby nieuprawnione. Na jedno gospodarstwo domowe przypadały maksymalnie 3 tony węgla.

Informacja o zmniejszeniu planowanego wydobycia węgla w Bogdance

Jakby tego było mało, w środę 14 września władze Bogdanki poinformowały o zaktualizowaniu celu produkcyjnego na ten rok. Zamiast 9,2 mln ton węgla wydobędzie ok. 8,3 mln ton z ok. 9,2 mln ton węgla. W komunikacie spółka wyjaśniła, że powodem obniżenia wydobycia jest „nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego” w ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. „Spółka podjęła działania w celu uwolnienia zaciśniętych sekcji i wznowienia eksploatacji. Działania, z uwagi na skalę zjawiska, są skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. Jednocześnie informujemy, że prace z uruchomieniem ściany 2/II/382 przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem” – napisano.

Zareagował na to minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

„Jestem po rozmowie z Prezesem Grupy Enea Pawłem Majewskim. W piątek podczas Rady Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel Bogdanka rozpatrzony zostanie punkt o odwołaniu Prezesa Artura Wasila” — napisał na Twitterze.

