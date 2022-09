Firmy pomogą państwu w kryzysowych sytuacjach – tego chce Komisja Europejska

Komisja Europejska chciałaby zobligować firmy zarejestrowane w Unii Europejskiej, by w razie nadzwyczajnych okoliczności musiały przestawić się na produkcję kluczowych w danym momencie produktów i składowania wskazanych towarów. Gdyby takie prawo obowiązywało w czasie pandemii, musiałyby na przykład szyć maseczki albo wykorzystać swoje kontakty handlowe w Azji, by sprowadzić potrzebne towary.

W Polsce „kluczowe towary” sprowadzały spółki Skarbu Państwa

Według takiego klucza w czasie pandemii działały spółki państwowe, którym premier nakazywał zorganizowanie transportu najpotrzebniejszych towarów (przykładowo, KHGM opłacił przylot największego ówczesnego samolotu transportowego świata, Antonowa An-225 Mrija, na pokładzie którego były maski ochronne typu maski ochronne typu FFP2, kombinezony medyczne oraz przyłbice).

Co nie budziło sprzeciwu władz spółek Skarbu Państwa, nie podoba się niektórym przedsiębiorcom i zrzeszającym ich organizacjom. Reuters informuje, że przeciwnicy pomysłu, by firmy mogły być obligowane do zwiększenia dostaw towarów „kryzysowych”, a także rozbudowy lub zmiany przeznaczenia istniejących mocy produkcyjnych uważają, że to „chińskie standardy”, bo w Europie państwo nie powinno wpływać na plany biznesowe firm i to, jak korzystają z własnego sprzętu i zasobów ludzkich.

Projekt przewiduje, że firmy, które nie zastosują się do nakazu priorytetowego podjęcia kreślonych działań, będą musiały liczyć się z karą pieniężną w wysokości 1,5 proc. średniego dziennego obrotu.

Projekt zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

