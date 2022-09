Od łóżka polowego po sieć salonów. Inspirację do biznesu założyciel Grupy CCC znalazł w sporcie

Największej sieci handlowej, która specjalizuje się w sprzedaży obuwia, mogłoby nie być, gdyby jej założyciel Dariusz Miłek nie doznał na początku lat 90. kontuzji, która przekreśliła jego marzenia o profesjonalnym sporcie. Dziś CCC działa na kilku rynkach i to nie tylko europejskich, bo ma salony nawet w Kuwejcie, Katarze czy Omanie. W sumie w 28 krajach działa 950 sklepów pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Za ich sukcesem od lat stoi ten sam człowiek, więc nie można o historii CCC opowiadać z pominięciem tego, co sprawiło, że Miłek od trzech dekad sprzedaje buty – i robi to z coraz większym rozmachem.

Kolarz zaczął sprzedawać buty z łózka polowego

Urodzony w Szczecinie w 1968 roku Dariusz Miłek skończył technikum górnicze, a jego pasją było kolarstwo. I miał naprawdę dobre wyniki, w którymś momencie był nawet blisko powołania do kadry. W całej swej karierze kolarskiej wygrał ponad sto wyścigów, a w 1992 r. został wicemistrzem Polski seniorów. Przy okazji wyjazdów na zagraniczne zawody podpatrywał, jak działa biznes na Zachodzie.

– Miałem bardzo duże zdolności handlowe. W zasadzie nie znając języka, potrafiłem sprzedać wszystko. Pamiętam nawet, jak czasami brano mnie na wyjazdy i mówiono, że „Ty nam towar sprzedasz – wspominał w rozmowie z serwisem Bankier.pl. – Handlowali wszyscy, ale ja byłem w tym najlepszy.

Bardzo mu się to przydało, gdy na początku lat 90. w Polsce upadł stary system i z dnia na dzień każdy mógł się stać przedsiębiorcą. Wystarczyło tylko zorganizować towar, a każdy, kto miał smykałkę do sprzedawania, mógł wyrosnąć na prawdziwego biznesmena. Łóżko polowe z ubraniami, skarpetkami, zegarkami i innymi drobiazgami „uruchomił” również przyszli milioner. Okres „mydła i powidła” trwał krótko, bo w 1991 roku zainteresował się sprzedażą butów.

– Stał koło mnie sąsiad i dużo opowiadał o handlu butami: o rabatach, sposobie sprzedaży, wyborze drugich i trzecich gatunków. Gdy zacząłem na bieżąco liczyć, ile on na tych butach zarabia, postanowiłem, że sam spróbuję. Poszedłem do fabryki, o której opowiadał i na następny dzień udało mi się sprzedać cały towar. W ten sposób zostałem przy butach – mówił dalej dziennikarzowi Bankiera.

Od „Żółtej Stopy” do CCC

Z jednego stoiska szybko zrobiło się kilka, a Miłek doszedł do wniosku, że czas zająć się biznesem bardziej poważnie. Przekazał stoiska rodzinie i znajomym, a sam zajął się zapatrzeniem. Świadczył usługi również na rzecz innych sprzedawców na bazarach. Kupował całe kontenery, dzięki czemu udawało mu się znacząco zbijać ceny.

Po jakimś czasie przestał handlować na świeżym powietrzu i otworzył sklep, który dał początek sieci franczyzowej. Była to „Żółta stopa”, w której obuwie sprzedawano przede wszystkim z koszy. Dzięki temu, że sklepy miały bardzo proste i podstawowe wyposażenie, można było ciąć koszty. Miłek kupował też buty od upadających fabryk, więc szybko przyzwyczaił klientów, że jeśli chcą kupić tanie „adidasy” czy sandałki, to powinni pogrzebać w jego koszach.

Z czasem coraz mniej ludzi było skłonnych wyciągać niesparowane buty z koszy, klienci coraz większą wagę przykładali też do jakości. Aby spełnić te oczekiwania, w 1999 roku Miłej otworzył pierwszy sklep z prawdziwego zdarzenia. Działał pod marką CCC, czyli „Cena Czyni Cuda”.

W 2001 r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach powstał wielki magazyn i siedziba firmy, a później również fabryka obuwia, z której taśm wyjeżdżały buty z logo CCC. Czas najwyższy, bo klienci mieli już dość złej jakości butów z kontenerowców z Azji.

Debiut na GPW, ekspansja międzynarodowa, nowe marki

CCC nabierało rozpędu, sklepy powstawały w galeriach handlowych w całym kraju, a z czasem rozpanoszyły się też w mniejszych miejscowościach. Poszukując źródeł finansowania, 2 grudnia 2004 roku sieć zadebiutowała na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem i prezesem firmy pozostał jej założyciel Dariusz Miłek.

Reszta historii jest już znana: ekspansja zagraniczna (na pierwszy ogień poszły graniczące z Dolnym Śląskiem, który jest dla CCC „centrum dowodzenia”, Czechy), rozwój kolejnych marek (m.in. Modivo i DeeZee), przejęcie w 2015 roku sklepu internetowego e-obuwie.pl. Nie oznacza to, że historia CCC to pasmo niekończących się sukcesów. W czerwcu 2021 roku siedem banków (Bank Handlowy, Millennium, BNP Paribas, Pekao, mBank, PKO BP i Santander) podpisały z polkowicką spółką umowę kredytową na kwotę 886 mln zł i zgodziło się zwiększyć tę kwotę w przyszłości. Zadyszkę obuwniczy gigant złapał przez pandemię, przyczynił się do tego też obowiązujący od 2018 roku zakaz handlu w niedzielę (i to nawet w delikatnym wariancie – w pierwszym i drugim roku obowiązywania tzw. niedziel niehandlowych sklepy były otwarte w dwie niedziele w miesiącu). Dodatkowo przejęcie Gino Rossi sprawiło, że w 2019 roku o zyskach CCC musiało zapomnieć.

Efekt: na koniec kwietnia 2021 roku przy 305 mln zł gotówki, zobowiązania finansowe netto Grupy CCC wynosiły 1,4 mld zł, z czego zobowiązania krótkoterminowe 1,26 mld zł. W 2019 roku, poprzedzającym wybuch pandemii i decyzje administracyjne wprowadzające m.in. restrykcje w handlu, Grupa CCC odnotowała 849 mln zł EBITDA. W zakończonym 31 stycznia 2021 r. roku obrotowym – około 58 mln zł. Natomiast w I kw. 2021 roku już tylko 35 mln zł.

Nie wszystkie akwizycje były też korzystne. Warunkiem restrukturyzacji, który postawiło konsorcjum banków, była sprzedaż zakupionej trzy lata wcześniej sieci sklepów Karl Voegele AG w Szwajcarii.

CCC przekonuje, że nie sprzedaje chińskiej tandety

Takich potknięć było jednak w ponad trzydziestoletniej historii firmy niewiele. Zasadniczo czego się Dariusz Miłek nie dotknie, jest złoto. A przecież to się tak wcale nie musiało skończyć: pod koniec lat 90. zęby na polski rynek ostrzyły sobie zagraniczne sieci, przede wszystkim niemiecki Deichmann. Wydawało się, że lokalna, rodzima firma nie ma szans w starciu z niemieckim potentatem mogącym się pochwalić stuletnią tradycją i miliardami euro zysku. A jednak wyszła z tego zwycięsko.

Grupa CCC swoje produkty kieruje do bardzo szerokiego grona odbiorców. Miłek nigdy nie celował w najzamożniejszych klientów, ale statystycznej rodziny. W CCC można kupić buty sportowe za 60 zł, ale też markowe obuwie Adidasa albo innych marek, które współpracują z siecią. Firma zapewnia, że niskie ceny nie są wynikiem zlecania produkcji w Chinach, bo to oszczędności na krótką metę.

Jedna z przywoływanych w kontekście biznesowego pomysłu CCC historii mówi o tym, że kiedyś Miłek zgodził się, by chiński producent zastosował w butach tańsze nici. W ten sposób CCC ugrało 1000 dolarów, ale ceną były tysiące uzasadnionych reklamacji, bo buty miały bardzo złą jakość. Biznesmen zapewnia, że nie korzysta już z tego rodzaju półśrodków. Część butói) CCC powstaje w fabryce w Polkowicach. Stamtąd wyjeżdżają najdroższe modele, sprzedawane pod marką Lasocki.

– Jesteśmy dumni z faktu, że w grupie CCC znajduje się największy w Europie zakład produkcyjny obuwia, które ponadto zakupić można tylko w naszych sklepach. Zapewniam, że nie produkujemy dla żadnych obcych przedsiębiorstw i nie zamierzamy dzielić się tak dobrą, rozpoznawalną i chętnie nabywaną marką – zachwalał w rozmowie z money.pl fabrykę wiceprezes Grupy CCC Marcin Czyczerski.

To nie znaczy, że kupując w CCC, wspieramy wyłącznie polskich producentów. Na półkach są też buty pochodzące z Chin, a ich udział w wolumenie sprzedaży zmienia się. W 2019 roku CCC sprzedała łącznie 52 mln par butów (o dwa miliony więcej rok do roku). 33 proc. zakupów obuwia firma robiła w chińskich fabrykach i to dużo więcej rok do roku, kiedy udział Chin wynosił niewiele ponad 30 proc.

W biznesie jak w sporcie

Jeśli wierzyć zapewnieniom Miłka, bardzo ważne jest planowanie kolekcji, w którym istotną rolę odgrywa kontrolowanie prognozy pogody. „Jeśli przeciąga się lato, ludzie nie kupią butów jesiennych, tylko od razu ocieplane zimowe” – powiedział kiedyś w wywiadzie. W ten sposób firma unika konieczności magazynowania niesprzedanych butów.

Opisując swoją strategię biznesową, Dariusz Miłek lubi odnosić się do terminologii sportowej. „To jest jak wyścig, a ja jestem na jednym ze środkowych etapów. Nigdy dosyć – taki jestem. Kiedyś ścigaliśmy się z zagranicznymi sieciami o rynek w Polsce. Wygraliśmy. Dlatego zaczęliśmy się z nimi ścigać w Europie. Jaka polska firma odniosła sukces na rynku austriackim? Żadna. A my mamy szansę odnieść go z własną marką” – powiedział w rozmowie z „Forbes”.

Dariusz Miłek w tegorocznym rankingu 100 najbogatszych ludzi „Wprost” zajął 13. pozycję. We wcześniejszych latach systematycznie plasował się w pierwszej dziesiątce. W tym roku majątek szefa CCC skurczył się z 3,8 mld zł do 2,8 mld zł. Jest to jeden z najmocniej dotkniętych przez pandemię miliarderów na naszej liście. „Po dramacie jaki jego sklepy przeżywały w pandemii, przyszedł czas odrodzenia. Zeszły rok był dla niego rekordowy, bo sprzedał produkty za ponad 7,6 mld zł” – napisano w opisie rankingu.

