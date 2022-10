Zapłacili za nagrobki po kilka tysięcy złotych. Od miesięcy słyszą wymówki. „Nie ma ani pomnika, ani pieniędzy”

Budową nagrobka chcieli uczcić pamięć najbliższych. Wybrali pomnik, wpłacili pieniądze i… zostali z niczym. Bohaterów reportażu łączy nie tylko fakt, że przeżywają ból po śmierci bliskiej im osoby, ale również to, że wykonanie nagrobka powierzyli Marcinowi M. – pracownikowi jednego z gnieźnieńskich zakładów pogrzebowych.

– Zrobił bardzo pozytywne wrażenie i wzbudził zaufanie. Pracował w firmie pogrzebowej, która ma dobrą renomę i zapewniał nas, że pracując w tak dużej firmie, nie może dać plamy. Że na pewno wywiąże się ze wszystkiego, co jest w umowie i że praca będzie zrobiona rzetelnie – przywołuje Żaneta Urbaniak i dodaje, że na poczet pomnika wpłaciła 3 tys. zł. – Miał być gotowy maksymalnie do 5 sierpnia 2021 roku.

– Pomnik w katalogu był wyceniony na 5350 zł, ale z racji, że płaciliśmy gotówką, którą udało nam się wcześniej zebrać, to dał nam jeszcze rabat. Powiedział, że rzadko się zdarza, że ktoś mu płaci gotówką całość, dlatego dał zniżkę i wyszło 4800 zł – opowiada Dawid Witkowski.

Klienci nie mogli doczekać się realizacji zamówień

Nagrobek dla ojca pani Żanety nie powstał w umówionym terminie, podobnie jak nagrobek dla ojca pana Dawida.

– Pierwszy problem, to był problem z kamieniem. Mówił, że w hurtowni nie może znaleźć kamienia takiego, jak oczekuję – mówi pani Żaneta.

– Jak zapytałem, dlaczego nie ma pomnika, to powiedział, że zapomniał skrócić płytę, bo na wstępnym projekcie pomnik był 20 cm dłuższy. Druga jego wymówka to była niewypisana płyta – mówi pan Dawid. I dodaje: – Każda kolejna wymówka, to było zwalanie na warunki pogodowe albo problemem były deszcze albo że jest za gorąco.

– Co tydzień terminy się przeciągały i zmieniały. Jak termin był na poniedziałek, to otrzymywałam wiadomość, że ma pozytywny wynik testu na COVID i niestety nie może wykonać pracy. Do dzisiaj nie ma ani pomnika ani pieniędzy – ubolewa pani Żaneta.

Według administratora gnieźnieńskich cmentarzy sytuacja jest o tyle nietypowa, że firmy kamieniarskie stawiają pomniki maksymalnie do miesiąca od wydania pozwolenia.

– Nigdy nie dzieje się inaczej – zapewnia Przemysław Piechocki. I dodaje: – Marcina M. nie kojarzę z budowy nagrobków, raczej kojarzę, jako pracownika firmy pogrzebowej.