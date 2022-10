Innowacje w Polsce to droga przez mękę. Oto dlaczego przegrywamy w światowych rankingach

Chociaż w rankingach innowacyjności szorujemy brzuchem po dnie, to powoli, bo powoli, ale jednak innowacyjność w kraju się poprawia. Tylko to nadal za mało. Polscy przedsiębiorcy wciąż mają wokół siebie zbyt wiele przeszkód do rozwinięcia skrzydeł.

Kilka dni temu Komisja Europejska opublikowała swój doroczny Europejski Ranking Innowacyjności. Pozycja Polski bez zmian. Zajęliśmy 4. miejsce. Od końca. Gorzej z innowacjami jest tylko na Łotwie, w Bułgarii i Rumunii. W rankingu co roku prześcigają nas o wiele mniejsze gospodarki: Chorwacji, Węgier, Litwy czy Słowacji. Kolejny ranking. Tym razem już bardziej światowy. W najnowszej edycji Global Innovation Index z października 2021 roku Polska zajęła dopiero 40. miejsce. Spadliśmy o dwie lokaty w porównaniu z 2020 r. Z kolei na badania i rozwój z każdym rokiem wydajemy coraz więcej. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku przeznaczyliśmy na ten cel 32,4 mld zł. O 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej. A w sumie ponad dwa razy tyle niż jeszcze dwa lata temu. Co jest więc z naszą innowacyjnością nie tak?