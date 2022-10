Powoli znikają szyldy Lotosu. Wkrótce Orlen planuje kolejne przejęcie

Po połączeniu Orlenu z Lotosem koncern będzie dysponował siecią blisko 1900 stacji w Polsce. Powoli znikać będą stacje z logo Lotosu – serwis Wiadomości Handlowe poinformował, że nowe szyldy pojawiły się w siedmiu punktach, m.in. w Rybniku, Koninie i Turku.

Na nowo włączonych do sieci stacjach pojawiła się już wizualizacja płockiego koncernu oraz uruchomiono systemy informatyczne umożliwiające dokonywanie płatności, korzystanie z kart flotowych, czy programu Vitay. Na stacje wprowadzany będzie asortyment typowy dla stacji Orlen z gastronomicznym formatem StopCafe.

Kolejna akwizycja Orlenu dojdzie do skutku w listopadzie

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, powiedział we wtorkowej rozmowie z RMF FM, że ma nadzieję, że z początkiem listopada dojdzie do kolejnego połączenia i w skład koncernu multienergetycznego wejdzie PGNiG.

– To ważne dla naszej całej gospodarki. Ceny gazu bardzo wahają się na rynkach, w związku z tym łączymy się. Mając inne filary działalności, możemy zwiększać kwoty, które trzeba niejednokrotnie zwiększać. Gdy ceny gazu idą do góry, trzeba zwiększać ilość kapitału do obrotu – zapowiadał prezes Orlenu.

Doprecyzował, że będzie to przejęcie poprzez połączenie, a firmą przejmującą jest PKN Orlen.

Obajtek nie udzielił odpowiedzi na pytanie, którą spółkę w następnej kolejności będzie chciał przejąć Orlen, powiedział tylko, że „taka duża spółka zawsze musi myśleć o inwestycjach i akwizycjach”.

– Patrzymy na rynki, analizujemy nasze możliwości – odparł.

Obajtek o podatku od nadmiarowych zysków

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda zapytał także swojego gościa o zapowiadany przez Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków.

– Te firmy, które mają nadmiarowe zyski powinny być w tym zakresie opodatkowane. Jeśli jakakolwiek firma wykorzystuje sytuację na rynku, powinna być opodatkowana od nadmiarowych zysków – mówił Obajtek.

Stwierdził jednak, że danina nie będzie dotyczyła Orlenu. – W 2016 roku przychód Orlenu 80 mld zł, zysk brutto 8,7 proc. W 2022 pierwszym półroczu przychód 104 mld zł, zysk brutto ok. 8 proc. W związku z tym jak można mówić o nadmiarowym zysku w przypadku Orlenu? – pytał.

