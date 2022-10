Koniec stanu zawieszenia. Symboliczny dolar za sprzedaż zakładu produkcyjnego Nissana

W marcu Nissan, podobnie jak dziesiątki innych zagranicznych koncernów, zawiesił działalność w Rosji. Firma potrzebowała kilku miesięcy, by podjąć decyzję, co dalej z aktywami na terenie Federacji. We wtorek ogłosiła, że przekaże swoje aktywa w Rosji państwowemu Centralnemu Instytutowi Badań i Rozwoju Samochodów i Silników za symboliczne 0,97 dol. Obejmuje to zakłady produkcyjne i badawczo-rozwojowe Nissana w Sankt Petersburgu oraz centrum sprzedaży i marketingu w Moskwie, które wkrótce rozpoczną działalność pod nową nazwą.

Dla koncernu będzie to oznaczało stratę prawie 687 mln dol.

„Oczekuje się, że sprzedaż zostanie sformalizowana w najbliższych tygodniach po uzyskaniu zgód od odpowiednich organów. Warunki sprzedaży dałyby Nissanowi opcję odkupienia podmiotu i jego działalności w ciągu najbliższych sześciu lat” — napisała spółka w komunikacie.

