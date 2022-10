Kanye West kupił „prawicowego Twittera”. Wcześniej został zablokowany na Facebooku

Słynny amerykański Kanye West, który niedawno zmienił nazwisko naYe, został niedawno zablokowany na Twitterze i Facebooku po opublikowaniu tweeta uznanego za antysemicki. Najwyraźniej uznał, że skoro nie może pisać o swoich przekonaniach w popularnych serwisach, to kupi sobie własny serwis. Wybór padł na Parler, który znany jest tego, że nie cenzuruje wypowiedzi. Można tam publikować treści spiskowe i antysemickie. „Parler reklamuje się jako bezstronna i zapewniająca wolność słowa alternatywa dla głównych sieci społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook” – wyjaśnia Wikipedia.

Bank wypowiedział rachunek, Adidas „robi przegląd współpracy”

Wyrzucenie z Facebooka i Twittera to najmniejszy problem rapera. Bank JP Morgan wypowiedział umowę rachunku bankowego i depozytów i dał Westowi czas do 21 listopada na przeniesienie swoich aktywów do innych banków. Współpracę z muzykiem zerwała również firma odzieżowa GAP, której Kanye West zarzucał niedotrzymywanie warunków umowy.

Ważą się losy trwającego od 10 lat kontraktu z Adidasem. Powodem spięcia są kontrowersje, jakie West wzbudził podczas tygodnia mody w Paryżu, gdy założył koszulkę z napisem „Whote Lives Matter”. Przez wielu komentatorów zostało to odebrane jako drwina z hasła „Black Lives Matter”. W przeszłości było używane przez przeciwników ruchu Black Lives Matter.

Adidas nie skomentował tej sytuacji, ale w oświadczeniu dla BBC firma napisała, że „udane partnerstwa opierają się na wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach”. Niemiecki gigant odzieżowy dokonuje „przeglądu współpracy z Westem”.

Cios za cios

West nie pozostaje dłużny. Napisał na Instagramie, że firma „ukradła” jego projekty. Post został szybko usunięty. W czerwcu West oskarżył Adidasa o wypuszczenie na rynek modelu butów, który wyglądał podobnie do charakterystycznego projektu Yeezy (popularne sneakersy, sztandarowy efekt współpracy Adidasa i Westa) ale nie był częścią ich umowy.

West w ostatnim czasie ostro krytykował Adidasa i jej dyrektora zarządzającego Kaspera Rorsteda w mediach społecznościowych. Raper miał m.in. pretensje o to, że jego zdaniem niemiecka firma nie daje mu wystarczającej kontroli nad kolekcją. Odnosząc się do informacji o „przeglądzie” napisał: „Je***Adidasa, Adidas to ja”. Również ten wpis został usunięty z Instagrama Westa.

