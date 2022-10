Lewandowska i Chodakowska spadły w rankingu najbogatszych Polek. „Przyczyna jest prosta”

Rywalizacja Ewy Chodakowskiej z Anną Lewandowską rozpala bulwarowe media od wielu lat. Chociaż w oficjalnych wywiadach panie kurtuazyjnie przyznają, że nawet się lubią i nawzajem sobie kibicują, to wiadomo, że w biznesie nie ma sentymentów. Tam trwa walka o każdego klienta i grube miliony złotych.

Zaczynała od zera. Bez spadku po rodzicach, bez kontaktów, bez kapitału na start. Jej pierwszą pracą było mycie szyb na stacji benzynowej w Sanoku. Później pracowała jako kelnerka, sprzątaczka, niania. Odmienił ją wyjazd do Grecji. Tam poznała swojego obecnego męża, Lefterisa Kavoukisa. Ukończyła też Pilates Academy Athens. Doświadczona i opalona wróciła do Polski, gdzie zaczęła zarażać swoją pasją miliony Polek. Prowadziła pierwsze treningi fitness w dwóch konkurencyjnych programach śniadaniowych: Pytaniu na śniadanie w TVP2 i Dzień dobry TVN. Zaczęła pojawiać się na okładkach czasopism kobiecych. Wydawała pierwsze DVD z własnymi programami treningowymi. Były książki, kalendarze, rosła popularność w mediach społecznościowych.

Pierwszym biznesem był sklep internetowy BeBio, gdzie do dzisiaj można kupić płyty z treningami Chodakowskiej. Później własna siłownia, obozy treningowe, zdrowa żywność, kosmetyki, aplikacja na smartfony, catering dietetyczny.

Dzisiaj trenerka wszystkich Polek prowadzi już cały konglomerat spółek. Zyski inwestuje głównie w nieruchomości. Kupiła hotel w Grecji, buduje własne osiedle w Sanoku. Posiada również prywatne apartamenty w kraju i za granicą. Na tegorocznej liście 50 najbogatszych Polek spadła o pięć pozycji, na 31. miejsce. Chociaż jej majątek urósł z 200 do 210 mln zł.

Pierwszy milion Lewandowskiej

W jej biznesowej koronie najważniejszych jest pięć spółek. Eat by Ann to zdrowe przekąski. Levann – suplementy diety. Healthy Center by Ann to siłownia na warszawskiej Sadybie. HPBA – sklep internetowy, gdzie można kupić wszystko, co swoim nazwiskiem sygnuje Ania. Moodiphy sprzedaje naturalne kosmetyki pod marką Phlov. A SuperMenu zajmuje się cateringiem dietetycznym. I to ta ostatnia marka rozwija się najszybciej.

– Na początku nasza sprzedaż rosła co pół roku średnio o 40 proc. Teraz notujemy wzrosty również o 40 proc., ale już co kwartał. – mówiła w wywiadzie dla „Wprost”.

Lewandowska nie chce być tylko żoną znanego męża. Na swój pierwszy milion zapracowała wyłącznie sama. Rok po tym, jak wzięła ślub z Robertem ruszyła z pierwszym własnym projektem. Autorskim blogiem, gdzie radziła Polakom, jak mądrze i zdrowo jeść. Potem były pierwsze grupowe treningi. Pierwsza książka. Pierwszy kontrakt reklamowy.

Dzisiaj Anna Lewandowska pozostaje jedną z najbardziej wpływowych Polek. W mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 5 mln fanów. Jest też jedną z najwybitniejszych polskich sportsmenek. Zdobyła 29 medali mistrzostw Polski, 6 medali mistrzostw Europy i 3 medale mistrzostw świata w karate tradycyjnym.

Pierwszą pracę podjęła w trzeciej klasie gimnazjum. Pomagała trenerowi na obozach i prowadziła treningi. Pierwsze zarobione pieniądze to 400 zł stypendium za osiągnięcia sportowe. 300 zł z tej kwoty oddawała wtedy mamie.

Ukończyła warszawską Akademię Wychowania Fizycznego. Z wykształcenia menadżerka sportu i specjalistka do spraw żywienia. Trenerka personalna z 56 certyfikatami na koncie. Prywatnie mama 5-letniej Klary i 2-letniej Laury.

Na tegorocznej liście najbogatszych Polek Anna Lewandowska zaliczyła spadek o jedną pozycję, zajmując 24. miejsce. Jej majątek również urósł z 283 mln zł za 2021 r. do 313 mln zł w tegorocznej edycji zestawienia.

Skąd spadki Lewandowskiej i Chodakowskiej

Spadek Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej na tegorocznej liście 50 najbogatszych Polek nie jest spowodowany tym, że w biznesie idzie im gorzej. Przyczyna jest prosta. W rankingu pojawiło się sporo nowych kobiet, których firmy osiągnęły lepsze wyniki finansowe niż spółki „Lewej” czy „Chody”. To choćby Maria Magdalena Kwiatkiewicz, której sieć sklepów jubilerskich YES przyniosła w zeszłym roku ponad 315 mln zł przychodów. Albo Izabela i Monika Koral, spadkobierczynie lodowego biznesu słynnych braci Koral z Limanowej koło Nowego Sącza. W zeszłym roku sprzedały lodów za ponad pół miliarda złotych. Do takich obrotów Lewandowskiej i Chodakowskiej jeszcze w biznesie daleko.