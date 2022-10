Orlen wybudował jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. „Prąd dla 30 tys. gospodarstw”

– Finalizujemy kolejną inwestycję, która umożliwia nam uniezależnianie się od paliw kopalnych i produkcję czystej, zielonej energii. Fotowoltaika, wraz z energetyką wiatrową i małymi reaktorami jądrowymi, są filarami naszego strategicznego rozwoju, zwiększającymi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzięki inwestycji realizowanej w Wielbarku łączne moce Grupy Orlen zainstalowane w panelach słonecznych zbliżyły się już do 100 MW. Dzięki konsekwentnym inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach tylko w drugim kwartale tego roku blisko 60 prov. z 2,7 TWh wyprodukowanej przez Grupę Orlen energii pochodziło z nisko- i zeroemisyjnych źródeł – tłumaczył w oficjalnym komunikacie spółki Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Farma w Wielbarku zajmuje powierzchnię 119 hektarów. Powstała na gruntach rolnych o niskiej klasie uprawnej. Do budowy instalacji zużyto 2,5 tys. ton stali. Farma składa się z ok. 140 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 530 W. Za inwestycję odpowiedzialna jest spółka Energa Wytwarzanie, która wchodzi w skład Grupy Orlen.

Pełną moc wytwórczą farma ma osiągnąć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Należy jeszcze rozbudować stacje transformatorowe, żeby umożliwić bezpieczny odbiór energii wyprodukowanej ze słońca.

Spółka podaje, że zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy Orlen do 2030 roku koncern będzie konsekwentnie rozbudowywał nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze. Jak na razie grupa posiada 0,7 GW mocy z odnawialnych źródeł. Ale do końca tej dekady chce ją zwiększyć do 2,5 GW. Oprócz wybudowanej już farmy w Wielbarku, największą przygotowywaną inwestycją jest farma wiatrowa Baltic Power. Ma zasilić krajowy system w 1,2 GW mocy i powstać w 2026 roku. Wtedy będzie mogła zasilić czystą energią aż 1,5 mln gospodarstw domowych.