PKN Orlen połączył się PGNiG. Jest decyzja sądu

Zakończył się proces połączenia PKN Orlen z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Sąd zarejestrował połączenie koncernów. O 10:00 rozpocznie się konferencja prasowa, podczas której poznamy szczegóły połączenia. Decyzja sądu jest jednak ostatecznym krokiem, który był niezbędny w dokończeniu akwizycji. Poprzednim była decyzja akcjonariuszy PGNiG.

„Połączenie przeprowadzone zostało [...] poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG S.A., obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) PGNiG S.A., na spółkę, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które spółka wyda akcjonariuszom PGNiG S.A”. – czytamy w komunikacie.

„Połączyliśmy się z PGNiG. Tym samym finalizujemy procesy przejęć, dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie. Stworzyliśmy potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Europy Środkowej” – napisał na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Akcjonariusze PGNiG podjęli decyzję

W poniedziałek 10 października akcjonariusze PGNiG przegłosowali uchwałę, w której wyrażają zgodę na połączenie z koncernem PKN Orlen. Za uchwałą w sprawie połączenia PKN Orlen i spółki PGNiG głosowało 4 959 494 443 akcjonariuszy, przeciw było 133 903, wstrzymało się 26 097. Oddano łącznie 4 959 654 443 głosy.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiadał, że spodziewa się finalizacji transakcji na przełomie października i listopada tego roku.

– Zgoda Akcjonariuszy PGNiG jest przypieczętowaniem kolejnego ważnego etapu w tworzeniu koncernu multienergetycznego. Budujemy zdywersyfikowaną grupę, której siłą będą zróżnicowane źródła zysków, nie tylko produkcja rafineryjna i petrochemiczna, ale także wydobycie, wytwarzanie energii nisko- i zeroemisyjnej oraz sprzedaż detaliczna do ok. 100 mln klientów w Europie. Mamy duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych, które procentuje, pozwalając nam skutecznie integrować kluczowe spółki paliwowo-energetyczne. To konieczne dla dalszego intensywnego rozwoju połączonej grupy i zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

