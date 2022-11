Wskrzesił Pumę, teraz pokieruje Adidasem. Niemiecki koncern zdradził nazwisko nowego prezesa

Wiadomo, kto zastąpi ustępującego z końcem 2022 roku prezesa Adidasa, Duńczyka Kaspera Rørsteda. Jedną z najbardziej znanych marek sportowych świata pokieruje od 1 stycznia 2023 roku Norweg Bjørn Gulden.

Z Pumy do Adidasa

Norweg ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu firm z tej branży. To on bowiem odpowiada za odbudowanie marki Puma, która jeszcze w latach 90. była godnym rywalem biznesowym dla Adidasa i Nike’a, ale później mocno podupadła i zaczęła odstawać od dwójki gigantów w branży.

Informacja o nowym prezesie ucieszyła inwestorów. Akcje spółki, która notowana jest na giełdzie we Frankfurcie, podskoczyły po opublikowaniu komunikatu o 1 proc. Może się wydawać, że to niewiele, ale trzeba pamiętać, że giełda bardzo mocno zareagowała już na samą informację z piątku 4 lipca, gdy do opinii publicznej przedostały się informacje o tym, że Adidas negocjuje z Guldenem. Wtedy na samą informację o rozmowach akcje spółki podrożały aż o 20 proc.

30 lat doświadczenia w branży

Nowy prezes kierował Pumą od 2013 roku. Ma jednak doświadczenie z pracy także w Adidasie. W latach 90. prowadził bowiem dział ubrań i akcesoriów. Ma także doświadczenie z innej branży. Był bowiem także prezesem duńskiej marki z segmentu biżuterii – Pandora, która obecnie znana jest głównie ze swoich bransoletek.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości powitania Bjørna Guldena z powrotem w Adidasie. Wnosi prawie 30 lat doświadczenia w branży sportowej odzieży i obuwia” – czytamy w oświadczeniu niemieckiego koncernu.

Czytaj też:

Kanye West jednak nie może mówić „antysemickiego g****”. Adidas podjął decyzję w sprawie dalszej współpracy z YeezyCzytaj też:

Mata rozpoczyna współpracę z kolejnym gigantem. Po McDonald’s czas na Adidasa