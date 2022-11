Nowy stary bank z ambitnymi planami. Następca Getin Noble przedstawił cele

Zamieszanie z Getin Noble bankiem powoli dobiega końca. Z rentownych aktywów banku został wydzielony Velo bank, który ma przejąć klientów upadającej instytucji należącej do Leszka Czarneckiego.

Velo Bank przedstawił plany

21 listopada odbyła się konferencja prasowa władz nowo powstałego banku, podczas której poznaliśmy plany na najbliższe lata. Pełniący obowiązki prezesa banku Adam Marciniak poinformował m.in., że celem do końca 2025 roku jest osiągnięcie skumulowanego zysku na poziomie 1,5 miliarda złotych.

– Velo Bank chce osiągnąć skumulowany zysk w wysokości 1,5 mld zł w horyzoncie obowiązywania nowej strategii w latach 2023-2025 roku. Zysk zużyjemy na podniesienie naszej bazy kapitałowej, by na koniec 2025 r. TCR był na poziomie 10,5 proc. – powiedział Marciniak podczas konferencji prasowej.

Bank zapowiada także pozyskanie 150 tys. nowych klientów do końca 2023 r. i łącznie ok 400 tys. do końca 2025 r. Obecnie Velo Bank ma nieco ponad 1 mln klientów. – Staramy się wykorzystywać dostępne na rynku metody akwizycji. Działamy jednak w pewnych ograniczeniach, procedura resolution mówi, że nie możemy działać bardzo agresywnie – powiedział Marciniak.

Velo Bank stawia na nowe produkty

Bank prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma platformami retailowymi w celu opracowania i zaoferowania wspólnego produktu. Bank planuje również rozszerzenie obecnego portfolio produktów, zapowiada m in. powrót do udzielania kredytów hipotecznych w I kw. 2023 r., przygotowuje również ofertę dla klientów biznesowych.