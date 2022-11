Disney zaskoczył zmianą na stanowisku prezesa. Gwałtowna reakcja na giełdzie

Disney w trudnych dla firmy chwilach nie chce ryzykować i stawia na ogromne doświadczenie. Gigant branży rozrywkowej poinformował właśnie, kto zostanie nowym prezesem firmy.

Nowy stary prezes Disneya

Dotychczasowego prezesa Boba Chapka zastąpi Bob Iger, czyli człowiek, który spędził już na stanowisku prezesa Disneya aż 15 lat. Co ciekawe, jeszcze niedawno, w odpowiedzi na plotki krążące po rynku, Iger mówił New York Times, że sugerowanie, że to on może wrócić na stanowisko prezesa jest „niedorzeczne”.

Iger w 2021 roku zakończył swoje przewodzenie Disneyem i udał się na emeryturę. Teraz wraca, aby przeprowadzić giganta branży rozrywkowej przez bardzo wymagające czasy. Firma próbuje sobie bowiem poradzić ze zmianą trendów i przeniesieniem ciężaru swojej działalności na streaming w internecie. Platforma Disney+ rywalizuje bowiem na bardzo trudnym rynku z Amazonem i Netfliksem.

To Bob Iger stoi także za wielkimi przejęciami, których Disney dokonał w minionych latach. To on doprowadzić do finału takie transakcje, jak zakup studia Pixar, firmy Marvel, legendarnego 21st Century Fox, czy Lucas Film, czyli właściciela marki Gwiezdne Wojny. Dzięki tym transakcjom portfolio Disneya wzbogaciło się o licencje na filmy z superbohaterami, czy uniwersum Star Wars.

Giełda reaguje na zmiany w Disneyu

Inwestorzy w ostatnich miesiącach niechętnie patrzyli w kierunku Disneya. Koncern pod koniec września poinformował, że tylko w trzecim kwartale firma zanotowała stratę w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Wyniki finansowe spowodowały, że ceny akcji spółki zaczęły stopniowo spadać. Ze 116 dolarów w połowie września spadły do zaledwie 86 dolarów na początku listopada.

Informacja o zatrudnieniu doświadczonego prezesa, który przeprowadził firmę przez wiele udany akwizycji i doskonale zna jej struktury, sprawiło, że inwestorzy zyskali optymizm w dalsze losy spółki. W momencie ogłoszenia decyzji akcje Disneya podskoczyły z 92 do 100 dolarów za sztukę.

