Mundial. Nie tylko puchar. Nagrody dla zwycięzców nigdy nie były tak wysokie

Na tegoroczne nagrody dla zwycięzców Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA zarezerwowała 440 mln dol. Prawie 10 proc. z tej kwoty, 42 mln dol., będzie „dodatkiem” do pucharu. To najwyższa stawka w historii. W 2018 r. wygrana dla najlepszej drużyny wyniosła 38 mln dol., ale w 2002 r. było to zaledwie 8 mln. Wicemistrzowie dostaną 30 mln, czwarte miejsce jest z kolei wyceniane na 27 mln.

Pieniądze należą się już za samo zakwalifikowanie się do mistrzostw. Każda drużyna dostała już przelew na 1,5 mln dol. Za wyjście z grupy FIFA płaci 9 mln dol.

Ile z tej kwoty dostaną piłkarze? To nie należy już do decyzji FIFA. Pieniądze otrzymują krajowe związki, które dzielą je wedle swojego uznania. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że nasi zawodnicy reprezentacji dostaną do podziału 40 proc. ostatecznej sumy nagród.

