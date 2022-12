DGP: Rząd chce zaangażować KGHM do zbrojeń. Miedziowy gigant zabrał głos

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że resorty obrony i aktywów państwowych oraz KPRM prowadzą rozmowy o zaangażowaniu finansowym KGHM w produkcję oraz modernizację uzbrojenia. Równocześnie z planowaniem trwają poszukiwania finansowania produkcji broni przez miedziowego giganta.

Tadeusz Kościński rozmawiał z koreańskimi bankami o finansowaniu zbrojeń

Jednym z rozważanych scenariuszy ma być kooperacja między Polską Grupą Zbrojeniową a KGHM lub firmami zagranicznymi, np. z Korei. Gazeta przypomina, że w ostatnich tygodniach były minister finansów Tadeusz Kościński odwiedzał banki w Korei Południowej, Japonii i USA, a rozmowy dotyczyły właśnie pieniędzy na uzbrojenie. Wizyty te miały zaowocować środkami na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Nie wiadomo, które banki są gotowe udzielić finansowania, ich nazwy powinny zostać ujawnione w I kw. przyszłego roku.

Jednym z wariantów pozyskania środków na inwestycje w produkcję zbrojeniową jest zaangażowanie kapitałowe KGHM. Rozmówca „DGP” związany z przemysłem zbrojeniowym przyznał, że mogłoby dojść do zawiązania spółki między KGHM, PGZ i jednym z zagranicznych partnerów z Korei bądź USA.

Izabela Cicha, dyrektor departamentu komunikacji i marketingu PGZ przyznała, że Grupa równolegle prowadzi rozmowy z wieloma różnymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, ale „wskazywanie konkretnych podmiotów, jak też zakresu prowadzonych rozmów nie jest przez nas publicznie komunikowane ani komentowane”.

Dlaczego udział KGHM w wielomilionowym projekcie dotyczącym zakupu i modernizacji broni mógłby być korzystny z punktu widzenia innych zaangażowanych podmiotów? „W miedziowym gigancie pracują ludzie z różnych opcji. Jest to spółka znana z tego, że tam „żywią się” wszystkie partie. Jej ewentualne zaangażowanie w taki projekt dawałoby mu pewną elementarną stabilność także po wyborach. Jednak jeśli w tej kwestii nie dojdzie do porozumienia w najbliższych miesiącach, to szanse na jego realizację radykalnie zmaleją z powodu kampanii wyborczej i skupienia polityków na zupełnie innych kwestiach” – czytamy w „DGP”.

KGHM zaprzecza doniesieniom „DGP”

Miedziowy gigant z siedzibą w Lubinie nie skomentował na prośbę dziennikarzy tych doniesień, ale gdy tylko artykuł ukazał się w internecie w niedzielę późnym wieczorem, na Twitterze pojawiło się dementi.

„Nie prowadzimy żadnych projektów polegających na produkcji uzbrojenia. Nie mamy też takich planów”– brzmi oświadczenie koncernu KGHM. Podobny komentarz wydał resort kierowany przez Jacka Sasina.

