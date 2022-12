Najstarszy sklep samoobsługowy ogłosił zamknięcie. Istniał 60 lat

6 czerwca 1962 r. otwarto pierwszy samoobsługowy sklep z prawdziwego zdarzenia w Polsce. Był to warszawski Supersam zlokalizowany przy ul. Puławskiej 2. W budynku o powierzchni 6 tys. mkw. znajdował się sklep spożywczy z własną piekarnią, wytwórnią garmażeryjną, rozbieralnią mięsa, palarnią kawy, paczkarnią i barem samoobsługowym „Frykas”.

Historia historią, ale klienci szukają tańszych sklepów

Sklep przetrwał zmianę systemu i trudne lata 90., ale zniknął z dotychczasowej lokalizacji w 2006 roku, gdy najpierw trzeba było wyremontować dach sklepu, a później właściciel działki postanowił wybudować w jego miejscu galerię handlową. Supersam miał w nim obiecane miejsce i w 2013 roku rzeczywiście wrócił pod stary adres. To już jednak koniec tej historii. Klienci Supersamu mogą teraz przeczytać na ogłoszeniach w sklepie, że placówka działać będzie w budynku Plac Unii tylko do 31 grudnia 2022 roku.

Właściciel wyjaśnia, że zamknięcie sklepu przy Puławskiej wynika z wysokich kosztów utrzymania działalności oraz „zmiany preferencji i nastrojów konsumenckich”, którzy wybierają tańsze sklepy.

„Sytuacja zmusiła nas do podjęcia niezwykle trudnej decyzji o zamknięciu naszego największego sklepu i poszukiwaniu innej formuły, w której nasza marka będzie mogła się dalej rozwijać” – czytamy w komunikacie zarządu spółki.

Pozostają trzy inne sklepy sieci

Faktem jest, że Supersam to nie dyskont, więc nie mógł z takimi sklepami konkurować ceną. Nawet pomimo tego, że w najbliższej okolicy nie ma drugiego tak dużego sklepu, mieszkający po sąsiedzku najwyraźniej woleli podjechać nieco dalej, by zrobić tańsze zakupy, niż pójść do pobliskiego, ale droższego sklepu.

Marka Supersam nie znika z handlowej mapy Warszawy. W dalszym ciągu działać będą sklepy na Bemowie, Ursynowie i Dolnym Mokotowie. Zarząd spółki zapewnia, że będzie podejmował działania, „których nadrzędnym celem jest utrzymanie i dalszy rozwój marki Supersam”.

