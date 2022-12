Dynamiczny rozwój polskiego e-handlu

Z perspektywy przedsiębiorców e-commerce gwarantuje rozwój biznesu. Czasem staje się ostatnią szansą przetrwania na rynku. A z perspektywy klienta? Polacy lubią zakupy w sieci. Badania pokazują, że konsumenci, którzy zwiększyli częstotliwość e-zakupów w czasie pandemii, w większości pozostali przy tej formie zakupów. Wynika to z faktu, iż e-commerce jest dla nich po prostu wygodne i pozwala oszczędzić czas. Raport „E-commerce 2022” opracowany przez IAB Polska wskazuje także na to, że dla kupujących istotny stał się aspekt finansowy – zakupy online umożliwiają konsumentom znalezienie produktu w najkorzystniejszej cenie.

Trendy w e-handlu

Raport Gemiusa „E-commerce w Polsce 2020”, przygotowany dla e-Commerce Polska wskazywał, że najpopularniejszym urządzeniem do robienia zakupów online jest laptop. Młodsza grupa konsumentów kupuje korzystając z telefonów – wskazuje go aż 92 proc. badanych. Obecnie sięgają po niego także starsze grupy wiekowe. Dlatego przedsiębiorcy, którzy walczą o przyciągnięcie uwagi klienta, dbają o przejrzystość i aktualizację swoich stron internetowych, a także o ich funkcjonalność na ekranach telefonów.

W Polsce widać ogromne zmiany w handlu detalicznym – to on chętnie przenosi się do sieci. Trendy wzrostowe widoczne są m.in. w przypadku produktów i zabawek dla dzieci, a także oferty spożywczej. Wiele wielkoformatowych sklepów oferuje konsumentom świeże produkty, owoce i warzywa z dostawą do domu. Bardzo często gwarantują także bezpłatną dostawę, a to z kolei przyciąga klientów. Zgodzie z danymi Euromonitor International segment e-grocery, branża spożywca w e-commerce odnotowywać będzie wzrost na poziomie 15-20 proc. W siłę na rynku e-commerce rośnie także moda i książki. Większość księgarń przenosi się do sieci mając nadzieję, że konkurencyjne ceny książek papierowych sprawią, iż ebooki nie wyprą druku.

Najpopularniejszy marketplace w Polsce, czyli platforma sprzedażowa na której konsument znajdzie różnorodne produkty dostępne u wielu sprzedawców jednocześnie, to bez wątpienia Allegro. Kupujący może tutaj znaleźć ten sam produkt w różnych cenach, z różnym czasem i opcją dostawy – wybiera to, co odpowiada mu najbardziej, biorąc także pod uwagę oceny i opinie wystawiane przez innych użytkowników. Ten serwis budzi zaufanie konsumentów i odpowiada na ich potrzeby, chociażby różnorodną opcją płatności za dokonane zakupy, w tym ich odroczenie.

Jak usprawnić polski e-commerce

Pomocą dla firm chcących dobrze rozpoznać specyfikę e-commerce może służyć Izba Gospodarki Elektronicznej, czyli organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z branży. Przyświeca jej idea rozwoju polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę doświadczeń i reprezentację wspólnych celów w dialogu z instytucjami państwowymi i pozarządowymi w kraju i na świecie.

Odnalezienie się na rynku e-commerce to spore wyzwanie dla przedsiębiorców, wymagające elastyczności i dokładnego planowania e-biznesu. Coraz więcej firm decyduje się więc skorzystać z pomocy profesjonalistów oferujących wsparcie dla firm chcących odnieść sukces na rynku e-commerce. W Polsce popularnością cieszą się doradcy internetowi, jak chociażby WeNet, który kompleksowo dba o to by stworzyć i pomóc rozwijać biznes klienta w sieci. Pomaga m.in. w budowaniu strony internetowej, komunikacji z klientem i zajmuje się pozycjonowaniem.

W dzisiejszych czasach kluczowym elementem zwracającym uwagę klienta jest szybka realizacja zamówienia, czyli możliwie najszybsza dostawa. Wśród liderów na rynku wymienić należy firmę InPost, czyli kompleksowego operatora realizującego dostawy e-commerce. Forma dostawy towaru za pośrednictwem paczkomatów InPost jest niezwykle popularnym wyborem wśród konsumentów, ponieważ umożliwia im odbiór przesyłki o dowolnej porze – paczkomaty czynne są 24 godziny na dobę.

Zmiany i perspektywa na przyszłość

Pandemia wymusiła na firmach zmianę podejścia do sprzedaży internetowej. Konsumenci postawili na wygodne rozwiązania, jakie oferują im zakupy w internecie. Sklepy stacjonarne stały się niejako dodatkiem do sklepu internetowego i oferowanych w nim produktów. Zachowanie konsumentów sprawiło, że firmy zmieniły swoje podejście do handlu, by przetrwać na rynku. W ubiegłych latach w Polsce pojawili się giganci e-handlu, tacy jak chociażby Amazon. To sprawiło, że zmienił się sposób promocji konkurencji – wszystko po to by przyciągnąć klientów i zatrzymać ich u siebie.

Według prognoz, w przeciągu kilku najbliższych lat polski rynek e-commerce nadal będzie ewoluować. Jednakże obecna sytuacja na rynku, galopująca inflacja czy skutki wojny w Ukrainie powodują, że firmy stale muszą się rozwijać, dbając chociażby o łańcuch dostaw, czy oferowanie nowych metod płatności, które doceniają klienci.

Jednym z największych operatorów płatności online są Przelewy24, czyli spółka PayPro S.A. Swoją popularność zawdzięczają bardzo szerokiej ofercie – korzystanie z ich usług pozwala opłacić transakcję na wszystkich urządzeniach i przy użyciu różnorodnych metod płatności. Klient wybiera to, co pasuje mu najbardziej – począwszy od opcji szybkich przelewów, BLIK-a, kart płatniczych czy coraz bardziej popularnych płatności mobilnych, jak np. Apple Pay. Korzystając z usług serwisu możemy także sfinalizować transakcję za pomocą portfeli elektronicznych, a także rozłożyć zakupy na raty.

Przewidywalność rynku zniknęła – pozostaje reagować i działać

Współczesny rynek e-commerce charakteryzuje brak przewidywalności. Wielu przedsiębiorców musi mierzyć się z problemem inflacji, który wpływa na ilość kupujących. Wielu z nich myśli także o przerwanych łańcuchach dostaw, spowodowanych wojną w Ukrainie. Na te wszystkie problemy należy reagować i planować rozwiązania. Problemy z dostawami spowodowane rosyjską agresją sprawiły, że e-handel w Polsce spogląda w stronę rynków zachodnich.

Optymistycznym akcentem jest silne dążenie do cyfrowej transformacji. Płatności online są coraz bardziej popularne, z płaceniem za zakupy gotówką rozstajemy się właściwie bezboleśnie (zwłaszcza młodsi konsumenci). Dostrzegając te trendy, coraz więcej firm decyduje się aktywniej działać na rynku e-commerce, widząc w nim potencjał. Ten rodzaj handlu umożliwia przedsiębiorcy szybką analizę rynku, można w bardzo przejrzysty sposób porównać chociażby ceny oferowanych produktów, monitorować zachowania konkurencji i potrzeby klientów.

Paulina Zaborowska