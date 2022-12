Nawet 10 tys. dolarów za filmiki na TikToka. Studentka kręci video dla agentów nieruchomości

Pokolenie rodziców, które z dezaprobatą patrzy na pasję z jaką ich dzieci poświęcają się nagrywaniu filmików smartfonem, powinno zastanowić się, czy to aby na pewno strata czasu – może dzieciaki właśnie nabywają cenne umiejętności zawodowe? Dowodem na to, że umiejętność nagrywania filmików na TikToka może przynieść konkretne pieniądze, niech będzie historia studentki szkoły filmowej w Nowym Jorku, Lizzy Prigozhiny.

300 ty. nowych obserwatorów w 3 miesiące

Młoda kobieta wyspecjalizowała się w nagrywaniu filmików reklamujących nowojorskie nieruchomości: zarówno warte kilkanaście milionów dolarów apartamenty, jak i niewielkie mieszkania dla klientów ze skromniejszym portfelem.

W rozmowie z amerykańskim serwisem Business Insider 23-latka przyznała, że w dobrym miesiącu zarabia nawet 10 tys. dolarów.

Jej przygoda z nagrywaniem takich filmików zaczęła się w 2020 roku, gdy sama szukała mieszkania na wynajem. Na tyle dobrze oceniła współpracę z agentem, że choć nie skorzystała z przedstawionej przez niego oferty, to sama zaproponowała, by zwiększył liczbę obserwatorów w mediach społecznościowych poprzez nagranie niebanalnych filmików. Po trzech miesiącach współpracy liczba osób śledzących ofertę tego agenta wzrosła z 100 tys. do 400 tys., a po kilku kolejnych miesiącach – do 700 tys.

Studentka wyjaśnia, jak nagrywać, by ludziom się podobało

Czego dowiedział się on od studentki szkoły filmowej? Że nagranie nie musi być statyczne, poważne. Ma być ruch, dobrze dobrana muzyka, humor. I że ludzie lubią wiedzieć, kto oferuje usługę, chcą łączyć ładne mieszkanie z twarzą agenta, który je zachwala. Mieszkanie ma piękny widok? Stań na jego tle. W sypialni jest łóżko wodne? Połóż się na nim i pokaż, jak się porusza pod ciężarem ciała.

Dzięki filmikom więcej osób dowiaduje się o ofercie pośrednika, ale czy przekłada się to na zwiększoną liczbę zawieranych umów? Niekoniecznie. Mimo wszystko agent, który stał się pierwszym klientem Lizzy Prigozhiny – i nadal korzysta z jej usług – jest zdania, że już sama rozpoznawalność marki to już ogromna wartość.

– Im częściej co widzisz, tym lepiej to zapamiętujesz – powiedział Insiderowi. – Nieważne, czy to styczeń 2023 roku czy styczeń 2024 roku.

