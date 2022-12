Ponad 660 tys. pralek Samsunga może się zapalić. Firma ostrzega klientów

Pralki Samsunga mogą mieć poważną usterkę. Firma poinformowała właścicieli 660 tys. urządzeń o możliwości wystąpienia samoistnego zapłonu. Koreański producent sprzętu elektronicznego przeanalizował 51 zgłoszeń, w których klienci informowali o dymie, stopieniu się niektórych elementów i widocznych płomieniach. Na ich podstawie wydała ostrzeżenie dla dużo większej liczby klientów.

Pralki Samsunga mogą się zapalić

Na razie koncern wydał ostrzeżenie na rynku amerykańskim. Dotyczy ono modeli z serii WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A i WA55A w kolorach czarnym, białym, złotym, różowym i beżowym, które sprzedawane były w sieciach Best Buy, Costco, Home Depot i Lowe’s. Jak wynika z komunikatu sieci, łącznie chodzi o 14 różnych modeli. Urządzenia były sprzedawane w kwotach od 900 do 1500 dolarów, czyli około 4000-6500 złotych. Na razie nie ma informacji o tym, żeby podobne wady miały pralki sprzedawane poza rynkiem amerykańskim.

Pralki z objętych ostrzeżeniem serii sprzedane były w USA od czerwca 2021 roku do Grudnia 2022.

Pralka naprawi się sama

Co ciekawe Samsung poinformował w komunikacie, że nie wszyscy klienci, którzy posiadają wadliwe pralki, muszą się przejmować. Zdaniem koncernu, zagrożenie pożarowe da się zniwelować poprzez aktualizację oprogramowania pralki, które da się ściągnąć… jeśli maszyna podłączona jest do sieci wi-fi. Jeśli więc ktoś podłącza swoją pralkę do internetu, nie musi się martwić o jej samozapłon. Musi tylko zezwolić na pobranie przez nią darmowego programu naprawczego.

